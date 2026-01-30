Pour Kawhi Leonard et les Clippers, le grand tournant de la NBA Cup

Réussir à disputer les playoffs après avoir commencé la saison par 6 victoires sur les 27 premiers matchs n’a été réussi que deux fois dans l’histoire NBA. En 1952/53 par les Bullets et en 1984/85 par les Cavaliers.

Alors qu’ils restent sur 15 victoires lors des 18 matchs, les Clippers ont donc une chance d’être la troisième équipe de la liste, alors qu’ils sont revenus dans le Top 10 de la conférence Ouest (22 victoires – 24 défaites). Certes, ils pourraient profiter de l’instauration du play-in, mais le tournant est tout de même fou.

Car au 20 décembre, la troupe de Tyronn Lue semblait foncer dans le mur, avec un Chris Paul carrément éjecté de l’effectif pour s’être montré trop négatif au sein du vestiaire !

Mais comment expliquer la grande bascule, alors ? Pour Nicolas Batum, de passage chez First Team, le calendrier très allégé au moment du « Final Four » de la NBA Cup a finalement beaucoup aidé le groupe.

« Ce qui nous a beaucoup aidé, c’est la NBA. La coupure liée à la NBA Cup nous a fait énormément de bien. On n’a eu que deux matchs en huit jours, ce qui est exceptionnel en NBA. Ça nous a permis de vraiment nous entraîner et, en quelque sorte, de tout remettre à zéro. Cette semaine-là, on s’est reconditionnés comme au training camp : des séances de 2h à 2h30, on a repris nos bases, réinstallé les automatismes, remis les choses en place. Et derrière, on a enchaîné. C’est vraiment à ce moment-là qu’on a redécollé » explique l’ancien capitaine des Bleus.

La clé John Collins ?

Avec un Kawhi Leonard en mode patron puisqu’il est peut-être carrément le meilleur joueur de NBA depuis ce fameux 20 décembre, avec une efficacité folle : 31.1 points de moyenne à 50.6% de réussite dont 43.1% à 3-points, 6.7 rebonds, 3.7 passes et 2.3 interceptions de moyenne sur les 16 matchs qu’il a joués sur la période.

Même si pour Nicolas Batum, la clé de la réussite actuelle de Los Angeles, c’est peut-être John Collins.

« James (Harden) prend la main quand il doit prendre la main mais il comprend aussi que c’est Kawhi le patron. Et ça, ça marche bien. Ça marche très bien entre les deux, il y a une super connexion. Et puis John Collins, pour moi, c’est la clé de l’équipe maintenant » confirme carrément l’ailier français. « Je pense qu’on sait très bien ce que les deux (James Harden et Kawhi Leonard) vont faire, mais il faut ce troisième gars. Et quand John joue comme il joue depuis trois semaines, là, on devient vraiment très compliqué à battre. »

Résultat : avec un Kawhi Leonard à ce niveau et un groupe enfin en place autour, les Clippers sont en train de réaliser l’une des remontées les plus spectaculaires de l’histoire de la Grande Ligue. Avec tout de même l’éternelle question qui entoure cette équipe de Los Angeles : est-ce que ça tiendra jusqu’à la fin de la saison ?