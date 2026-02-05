Avec Darius Garland, les Clippers vont revoir leur attaque

Darius Garland a rapidement pu découvrir sa nouvelle salle puisqu’à peine 24 heures après son transfert, les Cavaliers et les Clippers s’affrontaient. Le nouveau meneur de Los Angeles était présent dans les travées de l’Intuit Dome et il a pu bénéficier d’une belle ovation de la part des fans présents sur place.

Toutefois, les fans devront encore patienter avant de voir le meneur effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Toujours blessé à l’orteil, Darius Garland continue de se faire soigner et pourrait revenir après le All-Star Break.

« Ma récupération se passe bien », rassure-t-il. « Je suis de retour sur le terrain pour m’entraîner et je fais tout ce que j’aime. J’attends juste le feu vert pour être prêt à rejouer. Dès que je l’aurai, on pourra y aller. »

Avec Darius Garland, Tyronn Lue récupère un joueur bien plus jeune que James Harden puisqu’une décennie sépare les deux meneurs. Ainsi, l’entraîneur des Clippers espère pouvoir proposer un jeu plus rapide alors qu’à l’heure actuelle, la franchise californienne fait toujours partie des trois équipes avec le « rythme » de jeu le plus bas (96.66 possessions par match) devant les Nets (96.57) et les Celtics (95.79).

« Il peut vraiment nous aider”, affirme le tacticien des Clippers. « Il est différent de James [Harden]. Nous allons pouvoir jouer différemment, en allant plus vite, en le faisant jouer davantage sans ballon. Je connais DG depuis un moment. Avoir un jeune meneur, je crois que c’est la première fois que ça m’arrive depuis Kyrie Irving. »

Un meneur pour épauler Kawhi Leonard

Si la production statistique de Darius Garland est inférieure à celle proposée par James Harden puisque l’ancien des Cavaliers apporte 18 points et 7 passes de moyenne cette saison, il pourra se glisser en deuxième option derrière Kawhi Leonard.

« C’est un meneur très talentueux de 26 ans qui a déjà été plusieurs fois All-Star, il a encore un avenir brillant devant lui », souligne Kawhi Leonard. « Je pense qu’il a encore une bonne marge de progression. Pour le moment, il s’occupe de sa blessure donc nous allons prendre notre temps avec lui. Darius sait faire des passes, tirer à 3-points, il a un toucher incroyable. C’est un compétiteur. »

Justement, Darius Garland aura la lourde responsabilité d’aider les Clippers à poursuivre leur remontée au classement. Après un démarrage en 6-21, les Californiens possèdent désormais un bilan de 23 victoires pour 27 défaites, mais restent sur deux revers face aux Sixers et aux Cavaliers.

» Je veux gagner des matchs par-dessus tout, c’est ce dont j’ai toujours rêvé », rappelle Darius Garland. » Je veux donner le meilleur de moi-même pour les Clippers. Je veux rendre meilleurs tous ceux qui m’entourent et je pense que je suis un bon coéquipier. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.