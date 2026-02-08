À Phoenix, on assume d’arroser à 3-points

Face aux Sixers, les Suns retrouvaient Devin Booker et Jalen Green. Un duo, en théorie, capable de rentrer des tirs à 3-points, mais contre Philadelphie, il y a eu un couac collectif. Si Collin Gillespie avait ouvert le score avec un panier primé, les hommes de Jordan Ott vont rater leurs 17 tentatives suivantes derrière l’arc.

Pourtant, bon nombre de ces tirs étaient ouverts grâce à une bonne circulation de balle des coéquipiers de Devin Booker ou des oublis défensifs de la part des joueurs de Nick Nurse.

« J’ai trouvé que nos premiers tirs étaient d’excellents tirs », note Jordan Ott. « Il s’agissait de ‘catch-and-shoot’ de la part de nos meilleurs shooteurs. Ils étaient dans le 97e percentile. C’est une qualité de tir presque maximale pour de très bons tireurs. Nous devons attaquer le cercle parce que les tirs proches du panier sont les plus précieux, mais nous n’avons pas réussi. Nous adorons tirer à 3-points, mais nous aimons également attaquer le cercle pour tout ce que cela apporte à notre attaque. »

Il faut attendre un tir lointain de Dillon Brooks au milieu du deuxième quart-temps pour voir la disette prendre fin. Sauf que Philadelphie en avait déjà profité pour creuser l’écart et comptait déjà 16 points d’avance avant ce tir primé de l’ancien joueur des Rockets.

Ce tir lointain de l’arrière ne corrige que très légèrement la maladresse de Phoenix puisque la franchise de l’Arizona affiche un 11/46 derrière l’arc au moment du buzzer final.

Ne pas refuser un tir ouvert

Dans ces conditions, difficile de s’imposer et les Suns s’inclinent 109-103. Pour son retour de blessure, Devin Booker n’a pas été plus adroit que ses coéquipiers puisqu’il finit certes à 21 points, mais avec un 1/7 de loin.

« Nous avons de très bons tireurs qui peuvent écarter le jeu donc nous avons continué de tirer », explique Devin Booker sur la maladresse de son équipe. « Nous cherchons toujours à jouer comme il faut en ne refusant pas les tirs ouverts. La plupart du temps, lorsque vous vous posez des questions, vous finissez par faire une passe pour un tir qui est moins bon que le vôtre. Nous encourageons tout le monde à continuer de tirer et la majorité des soirs ne ressemble pas à celui-ci. »

Comme Devin Booker, Dillon Brooks milite pour tirer dès qu’un tir à 3-points est disponible : « Nous ne pouvons pas ne pas prendre ces tirs car sinon l’attaque s’enlise. La défense se met en place et vous devez retravailler sans être sûr de retrouver un tir ouvert. Collin [Gillespie] a pris des bons tirs, j’ai pris des bons tirs. Nous devons juste retourner à l’entraînement et continuer à travailler sur notre mécanique. »

Cette crise d’adresse survenue face aux Sixers ressemble à une simple erreur de parcours. Les Suns se placent parmi les dix équipes les plus adroites de NBA cette saison avec 36.5 % de réussite derrière l’arc. Un pourcentage qui n’avait pas baissé en l’absence de Devin Booker, notamment grâce aux coups de chaud de Dillon Brooks et de Collin Gillespie survenus respectivement face aux Pistons et aux Blazers.