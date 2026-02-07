Les Pistons n’ont pas voulu faire dans la surenchère

Pendant que les Celtics faisaient venir Nikola Vucevic, que les Cavaliers recrutaient James Harden et que les Knicks allaient chercher Jose Alvarado, les Pistons sont restés relativement sages.

Jaden Ivey a certes fait ses valises pour les Bulls, tandis que Kevin Huerter a fait le chemin inverse. Un échange qui ne changera pas le visage de l’équipe, et c’était essentiel pour la direction.

« Il y a plusieurs façons d’arriver au même résultat », a rappelé le président des Pistons, Trajan Langdon. « Je pense que nous avons choisi une voie différente, en nous appuyant sur la défense et en mettant beaucoup d’intensité. Et nous allons continuer dans ce sens. »

Ne pas sauter d’étapes

Les Pistons ont mis quelques années à monter cet effectif autour de Cade Cunningham, et ils n’avaient pas en tête d’aller chercher un grand nom pour l’épauler.

Comme le Thunder, Detroit mise sur la progression de ses jeunes pousses, et sur l’impact des joueurs d’expérience. Voilà pourquoi les pistes Michael Porter Jr. ou Trey Murphy III n’ont pas été creusées.

« Ce n’était pas une option pour nous », poursuit Trajan Langdon. « On en parle toujours et on raisonne de cette manière : ne pas sauter d’étapes. Rien ne s’est présenté qui nous aurait poussés à le faire. Il y a eu des choses qui ne sont pas allées au bout, soit parce que l’autre équipe s’est retirée ou parce que nous avons estimé que ce n’était pas le bon moment. Certaines options ont été envisagées, sans que je puisse dire qu’elles étaient proches de se concrétiser, mais nous n’avons finalement rien exécuté. »