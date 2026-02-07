Nikola Vucevic déjà à l’aise dans le jeu des Celtics

Une « standing ovation », la meilleure évaluation de sa formation et surtout la victoire face au Heat. La première de Nikola Vucevic avec les Celtics s’est déroulée idéalement, et le Monténégrin s’est immédiatement fondu dans le collectif dans un rôle de 7e homme au relais de Luka Garza et Neemias Queta.

« Je me suis senti plutôt à l’aise sur le terrain », a reconnu Nikola Vucevic, qui avait rencontré les staff des Celtics jeudi pour une revue détaillée du système de jeu de l’équipe. « Je pense qu’au fil du match, les gars se sont aussi sentis plus à l’aise avec moi et ont pu identifier certaines choses que nous voulions mettre en place. Pour un premier match, c’était bien. Évidemment, on peut continuer à construire là-dessus, à ajuster certains points et à prendre le rythme en jouant ensemble sur le terrain. Globalement, j’ai trouvé que ça s’était plutôt bien passé, et surtout, on est satisfaits d’avoir décroché la victoire. »

Menés de 21 points par le Heat, les Celtics ont effectivement renversé le cours du match pour finalement s’imposer de deux petits points (98-96). Avec 11 points, 12 rebonds et 4 passes en sortie de banc, l’ancien pivot des Bulls a été précieux, et Joe Mazzulla s’en est voulu d’avoir mis ses joueurs dans de mauvaises conditions.

« J’ai fait preuve de stupidité » a-t-il lâché. « J’ai mis les gars dans une situation compliquée en début de match, simplement en essayant de gérer tous les scénarios possibles. J’ai le sentiment qu’on s’est un peu embourbés là-dedans et que ça nous a affectés. Une fois que nous avons simplifié les choses, et au fil du match, quand nous avons pu mieux lire les situations, j’ai trouvé que les joueurs faisaient un bien meilleur travail. »

Des possibilités comme ailier-fort

Et notamment Nikola Vucevic qui a reçu les louanges de son nouvel entraîneur. « J’ai deux choses en tête. D’abord, j’ai trouvé qu’il avait fait un excellent travail dès son arrivée à Boston jusqu’à l’entre-deux, en se préparant, en assimilant notre langage, nos couvertures, tout ce qu’on attendait de lui. Il s’est vraiment mis en position de pouvoir nous aider » détaille Joe Mazzulla. « Ensuite, il faut aussi créditer les gars pour avoir compris rapidement pourquoi on l’avait recruté, comment il peut nous rendre meilleurs et comment, nous, on peut l’aider à devenir meilleur. Ces deux aspects ont été visibles ce soir, des deux côtés du terrain. Il a eu un impact direct sur la victoire. Maintenant, on doit continuer à progresser dans plusieurs domaines, et ça commence par la cohésion, la communication et l’exécution. »

Au passage, Joe Mazzulla a expliqué que la venue de Nikola Vucevic allait lui permettre de jouer davantage avec deux intérieurs, et le Monténégrin pourrait se retrouver décaler au poste 4.

« On doit être capables de passer à différentes options, et c’est une force de notre équipe depuis le début de la saison » conclut-il. « Contre Houston, par exemple, ça avait très bien marché. Maintenant, avec Vucevic, le jeu avec deux intérieurs peut devenir une option de plus qu’on sort de temps en temps. Il s’agit simplement de trouver le bon équilibre entre ce qu’on anticipe, ce qu’on travaille et ce qu’on observe. Et il faut aussi mettre Vucevic à niveau sur tout ça, selon qu’il joue poste 4 ou poste 5, et l’impact que ça a sur les autres. »