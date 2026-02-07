Finalement, le transfert de Coby White est modifié

De retour à la maison, Coby White ne pourra pas effectuer directement ses débuts avec les Hornets, The Athletic révélant qu’il souffre d’une blessure au mollet gauche, qui va le laisse à l’infirmerie « un certain temps ».

« Je me sens bien » confiait cependant l’intéressé, à son arrivée. « Je suis vraiment optimiste. Ce n’est rien de grave, simplement une douleur ou une raideur et ils ne veulent prendre aucun risque alors que l’on approche du All-Star Break. Donc je vais tout faire pour revenir après. »

Par conséquent, les dirigeants de Charlotte et Chicago ont modifié leur transfert et, au lieu de recevoir trois futurs « second tour » de Draft, les Bulls n’en reçoivent plus que deux. On se rappelle que Mike Conley, Collin Sexton et Ousmane Dieng faisaient également partie de cet échange.

Les trois autres joueurs ne sont donc pas concernés par la modification, qui ne s’est pas transformée en une annulation. Comme ce fut le cas il y a un an avec Mark Williams, dans un transfert impliquant les Lakers et… les Hornets.

Né en Caroline du Nord et formé à North Carolina, Coby White va ainsi devoir patienter avant d’être en tenue avec Charlotte, où on compte déjà sur lui pour « apporter encore plus de polyvalence à l’attaque », car « il peut jouer avec ou sans ballon, tirer à 3-points, aller sur la ligne des lancers-francs et attaquer le cercle. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.