Le GM des Cavaliers nie toute frustration liée aux blessures de Darius Garland

Après bientôt sept ans de bons et loyaux services à Cleveland, Darius Garland a été prié de plier bagage et de rejoindre Los Angeles. Comme son père Winston, dans les années 1990, dans un transfert qui a été mal perçu par certains fans des Cavaliers.

Devant la presse, Koby Altman a donc été invité à s’expliquer sur son choix de se séparer du joueur qui représentait le plus l’ère « post-LeBron James » dans l’Ohio.

« On ne souhaite que le meilleur à Darius » a d’abord lancé le dirigeant des Cavs. « Il rejoint de toute évidence une excellente organisation, qui est enchantée de l’accueillir… [Il] va probablement me faire paraître ridicule dans quelques années, mais ça ira. »

Et ne comptez pas sur Koby Altman pour dire du mal de Darius Garland, « un grand travailleur » qui « revenait à un excellent niveau » après ses différentes blessures à l’orteil.

« Il était en train de se remettre. Il suivait un protocole précis et il n’était plus très loin de revenir » a assuré le GM, comme pour écarter la rumeur d’une frustration engendrée par les pépins physiques récurrents du meneur All-Star. « C’est quelqu’un de super, avec une attitude géniale, donc quand vous entendez quelque chose de la sorte… Ce n’est pas très juste pour Darius. Et ce n’est surtout pas vrai. Croyez-moi : il s’est énormément investi dans sa rééducation. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

L’expérience de James Harden pour passer un cap ?

Koby Altman sait déjà que le départ de Darius Garland (26 ans) pourrait lui coûter cher dans quelques années, quand on sait que les Cavaliers ont obtenu James Harden (36 ans) en contrepartie. « Un transfert monumental » à ses yeux, qui comporte certes sa part de risque, mais aussi sa part de certitudes, puisqu’il s’agit d’un ancien MVP.

« On pense qu’il élève notre plafond et qu’il nous donne une chance d’avoir du succès en playoffs » poursuit-il à ce propos. « Il est motivé, extrêmement motivé même, et il sait que c’est la dernière pièce qui manque à son puzzle, son héritage. Il sait que l’on représente, pour lui, une opportunité en or [d’aller au bout]. »

Pour Koby Altman, l’arrivée de James Harden réglera certaines faiblesses des Cavs. Notamment celles en lien avec leur manque d’expérience lorsqu’il s’agit de hausser le curseur au moment des playoffs.

« Ces dernières années, nous sommes allés en playoffs avec une équipe globalement jeune, sans grande expérience, en essayant de trouver nos marques » a-t-il ainsi rappelé. « Maintenant, je pense que nous y ajoutons une énorme quantité d’expérience et de savoir-faire. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.