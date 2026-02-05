Matchs
Une grosse bouffée d’oxygène pour les Bucks

Publié le 5/02/2026 à 10:07

NBA – Avec deux succès de rang, Milwaukee retrouve la victoire et du plaisir après une série de cinq revers de suite.

Après cinq défaites d’affilée, les Bucks avaient réussi à casser leur série noire face aux Bulls. En s’imposant en prolongation contre les Pelicans, ils ont enchaîné une deuxième victoire de suite. Cela peut sembler maigre et peu digne d’intérêt, mais ça faisait un mois que la franchise n’avait pas affiché deux succès de rang…

« Je vois un groupe de gars qui aiment le basket et commencent à faire abstraction de tout ce qui se passe autour d’eux pour se concentrer uniquement sur le terrain et faire tout leur possible pour gagner les matches », estime Kevin Porter Jr, qui revenait sur les parquets après plusieurs jours à l’infirmerie.

Il est possible que les propos de Giannis Antetokounmpo, qui assure ne pas vouloir quitter Milwaukee, aient rassuré, encore plus la situation, avec les Warriors qui ont fermé la porte en faisant venir Kristaps Porzingis. Garder le Grec va évidemment jouer sur l’humeur et les ambitions du groupe.

De plus, comme les Bulls, de leur côté, perdent et font sauter leur effectif ces derniers jours, atteindre le « play-in » est toujours d’actualité pour les Bucks, pour au moins s’offrir un frisson en avril après une saison très, très décevante.

« On voit la différence sur le parquet : il y a énormément de plaisir. Il y a des sourires, de l’énergie sur le terrain », poursuit le meneur de jeu. « Ces deux derniers matches ont été très bénéfiques pour nous. On sortait d’une série de défaites et on veut commencer une série de victoires désormais. » 

La passe de trois se jouera contre les Pacers, la pire équipe de la conférence Est, ce vendredi. Une occasion en or donc de gagner un troisième match de suite, ce que les Bucks n’ont toujours pas fait cette saison…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 3.3 0.9 0.7 2.6 28.0
Kevin Porter Jr. 23 33:37 44.3 35.8 84.5 0.7 4.3 5.0 7.4 3.3 2.1 0.4 2.1 16.8
Ryan Rollins 48 31:49 46.4 40.9 75.5 0.9 3.7 4.6 5.6 2.3 1.5 0.4 2.7 16.6
Bobby Portis 47 24:29 48.2 45.2 71.1 1.3 5.4 6.7 1.7 1.0 0.6 0.2 1.7 13.2
Kyle Kuzma 46 26:50 49.0 32.8 72.5 0.9 4.0 4.9 2.5 1.5 0.7 0.5 2.1 13.2
Myles Turner 46 28:34 43.4 39.1 77.7 1.2 4.3 5.5 1.6 1.1 0.7 1.6 2.7 12.9
Aj Green 44 29:42 44.0 43.2 77.4 0.2 2.4 2.6 2.0 0.8 0.6 0.1 2.5 10.2
Gary Trent Jr. 44 24:07 37.8 36.3 79.5 0.1 1.0 1.2 1.5 0.6 0.6 0.1 1.4 8.4
Cole Anthony 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 1.9 0.6 0.3 2.1 6.7
Taurean Prince 8 21:08 44.7 42.9 100.0 0.0 1.6 1.6 1.0 0.6 0.8 0.3 2.5 6.1
Pete Nance 18 9:33 58.2 48.3 0 0.5 1.5 2.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.7 4.3
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Jericho Sims 34 13:51 82.1 0 60.0 1.2 2.4 3.6 0.6 1.0 0.2 0.2 1.6 3.0
Gary Harris 35 14:48 48.5 47.6 88.9 0.3 1.1 1.5 1.1 0.4 0.6 0.1 1.2 2.7
Amir Coffey 29 8:17 40.4 22.7 92.9 0.2 0.6 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 1.9
Andre Jackson Jr. 23 6:39 26.2 19.2 90.0 0.3 0.5 0.8 1.0 0.3 0.3 0.1 1.0 1.6
Thanasis Antetokounmpo 17 2:56 53.3 0.0 54.5 0.4 0.3 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.5 1.3





Par Jonathan Demay
