LeBron James améliore son record avec une 22e sélection pour le All-Star Game

« 22 de suite… (il hésite), oui. Je n’y étais pas quand j’étais rookie. 22 de suite : pas si mal. » LeBron James fait dans l’euphémisme lorsqu’il apprend sa nouvelle convocation pour le All-Star Game. Pour la 22e année de suite donc, le joueur des Lakers sera étoilé.

L’annonce, faite sur NBC depuis le parquet du Madison Square Garden où les Californiens étaient en déplacement, est tombée comme une évidence pour Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady, présents sur la chaîne télévisée.

« Ça n’a trompé personne ! », lâchait « Melo » alors que le nom de son grand ami a été appelé en dernier parmi l’ensemble des remplaçants convoqués. À 41 ans, le doyen de la ligue vient de porter son record de sélections totales et consécutives à une saison supplémentaire. Immense.

« C’est beaucoup d’humilité. Ce sont les coachs qui ont voté, n’est-ce pas ? Alors un immense respect à eux de reconnaître la façon dont je joue encore à ce stade avancé de ma carrière. Et le fait de pouvoir être All-Star signifie beaucoup pour ma famille, pour les gens qui suivent ma carrière, mes fidèles. Ils m’accompagnent dans mon aventure et c’est toujours gratifiant, d’un point de vue personnel, d’être récompensé pour tout le travail accompli », réagit le joueur des Lakers.

Pour mémoire, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue était déjà en tête du classement des joueurs les plus souvent convoqués au All-Star Game, devant Kareem Abdul-Jabbar (19) et Kobe Bryant (18). Sans oublier Kevin Durant, également convié pour cette édition 2026, désormais en 4e position (16) devant Tim Duncan et Kevin Garnett (15).

Pas son objectif en début de saison

James assure ne pas s’être trop préoccupé de cette série de sélections en cours. « Pour être honnête, ce n’était pas mon objectif en début de saison, après avoir manqué les 14 premiers matchs, de me dire : ‘OK, je dois être All-Star.’ Je voulais simplement revenir à un haut niveau de jeu, celui dont je me savais capable, une fois que j’aurais évacué la rouille après avoir manqué la présaison, le camp d’entraînement et mes entraînements de l’été, ce qui ne m’était jamais arrivé de toute ma carrière », affirme-t-il.

Passée cette période de rouille, le « King » a retrouvé des standards de très haut niveau – 21.9 points, 6.6 passes et 5.8 rebonds – qui lui ont permis d’être préféré à un Kawhi Leonard par exemple, plus productif mais dont l’équipe a gagné six matchs de moins. L’aura de James, dont c’est possiblement le dernier All-Star Game, a sans doute joué également dans cette sélection.

Pour son coéquipier Luka Doncic, qui, lui, sera titulaire, celle-ci ne souffre d’aucune contestation : « Bien sûr qu’il le mérite. Il joue encore à un niveau exceptionnel à cet âge-là. C’est incroyable de partager le terrain avec lui. »

« Quand on pense à un joueur vedette, son ‘prime’ correspond à ses années de sélection All-NBA ou All-Star. Il a eu, en gros, une apogée de plus de 20 ans. C’est du jamais vu. C’est du domaine de l’inouï, de l’inexploré, appelez ça comme vous voulez. C’est incroyable. C’est un témoignage du travail acharné qu’il fournit au quotidien », peut s’enthousiasmer leur coach JJ Redick.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 30 33:04 50.2 32.8 75.2 0.7 5.1 5.8 6.6 1.5 1.1 2.9 0.6 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.