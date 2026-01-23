Kawhi Leonard reprend sa marche en avant

Une irritation du genou gauche a contraint Kawhi Leonard à quitter le groupe pendant leur « road trip ». Forcément, avec le passif du joueur des Clippers, et même si la franchise était rassurante, il y avait lieu de s’inquiéter. Finalement, huit jours après son dernier match et trois rencontres manquées, l’ailier était de retour face aux Lakers.
Avec 24 points à 9/19 au shoot dans la victoire des siens, il a enchaîné une 23e sortie de suite avec au moins 20 points à son compteur, soit son nouveau record en carrière.
« Je l’ai trouvé bien. Vraiment bien, surtout en début de match, au premier quart-temps », commente Tyronn Lue, sur les huit points de son joueur en seulement cinq minutes à cet instant de la rencontre. « Il avait de la puissance puis s’est un peu fatigué. Cela faisait un moment qu’il n’avait pas joué, mais son premier quart-temps était très bon. »
Sa meilleure saison offensive
Comment l’ailier s’est-il senti pendant les 25 minutes qu’il passés sur le parquet ? « Bien, ça allait. J’ai pu jouer », répond-il de manière laconique. « C’est du basket, c’est toujours la même chose. Il faut y aller, essayer de faire la différence, être agressif. »
Avec 28.1 points de moyenne depuis le début de saison, Kawhi Leonard réalise tout simplement, et à 34 ans passés, sa meilleure saison en attaque. Et malgré les bobos, il a déjà disputé 31 matches cette saison, contre 37 lors de l’exercice 2024/25 dans son intégralité…
« Il trouve ses positions et shoote plus de 3-pts aussi », analyse son entraîneur pour justifier ses performances. « Il est plus agressif offensivement, il attaque le cercle, obtient des lancers-francs alors que d’habitude, il se repose sur ses shoots à mi-distance, ce qu’il fait très bien. »
|Kawhi Leonard
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|SA
|64
|23:58
|49.3
|37.6
|77.3
|1.6
|3.5
|5.1
|1.1
|1.4
|1.3
|0.7
|0.4
|7.9
|2012-13
|SA
|58
|31:12
|49.4
|37.4
|82.5
|1.1
|4.9
|6.0
|1.6
|1.7
|1.7
|1.1
|0.6
|11.9
|2013-14
|SA
|66
|29:08
|52.2
|37.9
|80.2
|1.2
|5.1
|6.2
|2.0
|1.9
|1.7
|1.2
|0.8
|12.8
|2014-15
|SA
|64
|31:46
|47.9
|34.9
|80.2
|1.3
|5.9
|7.2
|2.5
|2.0
|2.3
|1.5
|0.8
|16.5
|2015-16
|SA
|72
|33:03
|50.6
|44.3
|87.4
|1.3
|5.5
|6.8
|2.6
|1.8
|1.8
|1.5
|1.0
|21.2
|2016-17
|SA
|74
|33:27
|48.5
|38.0
|88.0
|1.1
|4.7
|5.8
|3.5
|1.6
|1.8
|2.1
|0.7
|25.5
|2017-18
|SA
|9
|23:20
|46.8
|31.4
|81.6
|0.7
|4.0
|4.7
|2.3
|1.0
|2.0
|1.8
|1.0
|16.2
|2018-19
|TOR
|60
|34:00
|49.6
|37.1
|85.4
|1.3
|6.0
|7.3
|3.3
|1.5
|1.8
|2.0
|0.4
|26.6
|2019-20
|LAC
|57
|32:25
|47.0
|37.8
|88.6
|0.9
|6.1
|7.1
|4.9
|2.0
|1.8
|2.6
|0.6
|27.1
|2020-21
|LAC
|52
|34:06
|51.2
|39.8
|88.5
|1.1
|5.4
|6.5
|5.2
|1.6
|1.6
|2.0
|0.4
|24.8
|2022-23
|LAC
|52
|33:37
|51.2
|41.6
|87.1
|1.1
|5.4
|6.5
|3.9
|1.6
|1.4
|1.7
|0.5
|23.8
|2023-24
|LAC
|68
|34:16
|52.5
|41.7
|88.5
|1.2
|4.9
|6.1
|3.6
|1.4
|1.6
|1.8
|0.9
|23.7
|2024-25
|LAC
|37
|31:54
|49.8
|41.1
|81.0
|0.9
|5.0
|5.9
|3.1
|1.5
|1.6
|1.9
|0.5
|21.5
|2025-26
|LAC
|31
|33:31
|49.7
|40.0
|94.2
|0.9
|5.3
|6.2
|3.5
|1.4
|2.2
|2.1
|0.6
|28.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.