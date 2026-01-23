Kawhi Leonard reprend sa marche en avant

Une irritation du genou gauche a contraint Kawhi Leonard à quitter le groupe pendant leur « road trip ». Forcément, avec le passif du joueur des Clippers, et même si la franchise était rassurante, il y avait lieu de s’inquiéter. Finalement, huit jours après son dernier match et trois rencontres manquées, l’ailier était de retour face aux Lakers.

Avec 24 points à 9/19 au shoot dans la victoire des siens, il a enchaîné une 23e sortie de suite avec au moins 20 points à son compteur, soit son nouveau record en carrière.

« Je l’ai trouvé bien. Vraiment bien, surtout en début de match, au premier quart-temps », commente Tyronn Lue, sur les huit points de son joueur en seulement cinq minutes à cet instant de la rencontre. « Il avait de la puissance puis s’est un peu fatigué. Cela faisait un moment qu’il n’avait pas joué, mais son premier quart-temps était très bon. »

Sa meilleure saison offensive

Comment l’ailier s’est-il senti pendant les 25 minutes qu’il passés sur le parquet ? « Bien, ça allait. J’ai pu jouer », répond-il de manière laconique. « C’est du basket, c’est toujours la même chose. Il faut y aller, essayer de faire la différence, être agressif. »

Avec 28.1 points de moyenne depuis le début de saison, Kawhi Leonard réalise tout simplement, et à 34 ans passés, sa meilleure saison en attaque. Et malgré les bobos, il a déjà disputé 31 matches cette saison, contre 37 lors de l’exercice 2024/25 dans son intégralité…

« Il trouve ses positions et shoote plus de 3-pts aussi », analyse son entraîneur pour justifier ses performances. « Il est plus agressif offensivement, il attaque le cercle, obtient des lancers-francs alors que d’habitude, il se repose sur ses shoots à mi-distance, ce qu’il fait très bien. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 31 33:31 49.7 40.0 94.2 0.9 5.3 6.2 3.5 1.4 2.2 2.1 0.6 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.