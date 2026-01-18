Le genou gauche de Kawhi Leonard regonfle…

Comme Chris Paul, Kawhi Leonard a quitté les Clippers au milieu d’un « road trip » pour rentrer à Los Angeles.

La différence, c’est que le meneur avait été écarté du groupe car son influence était jugée trop négative par Tyronn Lue et son staff. De son côté, Kawhi Leonard a retrouvé la Cité des Anges pour soigner son genou gauche. D’après Chris Haynes, il souffre ainsi d’une « irritation » qui a poussé la franchise à le renvoyer se soigner pendant que l’équipe termine son déplacement. L’ailier sera ensuite réévalué mercredi, au retour des Clippers en Californie.

Kawhi Leonard aurait ainsi subi un coup il y a environ une semaine et il compose depuis avec une gêne persistante.

À ce stade, la blessure ne serait « pas considérée comme sérieuse », mais le staff préfère évidemment être très, très prudent, compte tenu de l’historique du joueur et des gonflements récurrents de ce genou gauche.

Le double MVP des Finals va donc rater les matchs à Washington et Chicago, en espérant que le problème se résolve vite, alors qu’il signe sa meilleure saison au scoring en carrière et que les Clippers ont retrouvé le Top 10 de l’Ouest.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 30 33:46 49.7 39.9 94.1 0.9 5.4 6.3 3.5 1.4 2.2 2.1 0.6 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.