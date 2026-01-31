Les bons rebonds de Karl-Anthony Towns

Écarté de la fin de rencontre face aux Kings, alors que rien n’était fait, Karl-Anthony Towns n’avait pas retrouvé des couleurs face aux Raptors, en inscrivant seulement 8 points à 3/11 au shoot. Il avait compensé sa maladresse par une grosse activité au rebond, avec 22 prises. L’intérieur des Knicks a récidivé contre Portland.

Dans la cinquième victoire de suite de New York, « KAT » a encore été en difficulté en attaque avec 14 points à 5/12 au shoot mais a été de nouveau dominant sous le cercle, avec 20 rebonds dont 6 offensifs.

« C’est ce que font les grands joueurs : ils ont de l’impact de différentes manières », assure Mike Brown. « Avoir pris 22 rebonds contre Toronto puis 20, en signant un double-double, dans ce match, ce fut énorme car il a pris six rebonds offensifs et on a battu les Blazers avec des points sur seconde chance. »

De plus, l’ancien de Minnesota a seulement commis une seule faute en 65 minutes. Pour lui, qui a trop souvent des problèmes de fautes cette saison, c’est remarquable. Et cela donne encore plus de poids à ses 42 rebonds (13 offensifs) gobés sur les deux derniers matches.

« Ce qu’il a fait au rebond depuis deux rencontres a été bénéfique. On avait besoin de ça de sa part et c’est ce qu’il apporte », salue Jalen Brunson. « Offensivement, quand le ballon ne rentre pas comme il le devrait, il trouve une manière d’avoir de l’impact. C’est très important pour nous. Il a fait une sacrée grosse performance. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 45 31:35 46.1 36.1 85.8 3.1 8.8 11.8 2.9 3.5 0.8 2.5 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.