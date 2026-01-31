Les bons rebonds de Karl-Anthony Towns

Écarté de la fin de rencontre face aux Kings, alors que rien n’était fait, Karl-Anthony Towns n’avait pas retrouvé des couleurs face aux Raptors, en inscrivant seulement 8 points à 3/11 au shoot. Il avait compensé sa maladresse par une grosse activité au rebond, avec 22 prises. L’intérieur des Knicks a récidivé contre Portland.
Dans la cinquième victoire de suite de New York, « KAT » a encore été en difficulté en attaque avec 14 points à 5/12 au shoot mais a été de nouveau dominant sous le cercle, avec 20 rebonds dont 6 offensifs.
« C’est ce que font les grands joueurs : ils ont de l’impact de différentes manières », assure Mike Brown. « Avoir pris 22 rebonds contre Toronto puis 20, en signant un double-double, dans ce match, ce fut énorme car il a pris six rebonds offensifs et on a battu les Blazers avec des points sur seconde chance. »
De plus, l’ancien de Minnesota a seulement commis une seule faute en 65 minutes. Pour lui, qui a trop souvent des problèmes de fautes cette saison, c’est remarquable. Et cela donne encore plus de poids à ses 42 rebonds (13 offensifs) gobés sur les deux derniers matches.
« Ce qu’il a fait au rebond depuis deux rencontres a été bénéfique. On avait besoin de ça de sa part et c’est ce qu’il apporte », salue Jalen Brunson. « Offensivement, quand le ballon ne rentre pas comme il le devrait, il trouve une manière d’avoir de l’impact. C’est très important pour nous. Il a fait une sacrée grosse performance. »
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32:01
|54.2
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.5
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|38:25
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18
|MIN
|82
|35:35
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19
|MIN
|77
|33:03
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|33:55
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|33:47
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22
|MIN
|74
|33:28
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33:00
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24
|MIN
|62
|32:41
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25
|NY
|72
|34:58
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NY
|45
|31:35
|46.1
|36.1
|85.8
|3.1
|8.8
|11.8
|2.9
|3.5
|0.8
|2.5
|0.7
|20.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.