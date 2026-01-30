Stephen Curry préfère rester loin des rumeurs

Comme le Heat, les Knicks et les Timberwolves, les Warriors feraient actuellement partie des équipes les plus agressives sur le dossier Giannis Antetokounmpo.

Ce n’est guère étonnant, quand on sait que la franchise californienne peut éventuellement contenter Milwaukee et ainsi récupérer un joueur dont elle rêve depuis maintenant plusieurs années. Afin de l’associer à un certain Stephen Curry.

Visage de Golden State depuis près de quinze ans, le double MVP suit évidemment de près tout ce qui se dit dans les médias, mais il indique également faire aveuglément confiance à ses dirigeants pour rendre l’équipe plus compétitive.

« On a toujours eu des attentes » a-t-il reconnu. « Que ce soit Draymond [Green] ou moi, on sait que les discussions ont toujours lieu. Je ne me lance jamais dans des hypothèses, car c’est une perte de temps et d’énergie, puis ce n’est juste pas mon rôle. Mike [Dunleavy Jr, le GM] et l’ensemble des dirigeants passent sûrement des coups de fil et étudient chaque opportunité, pour voir ce qui se passe, mais s’il y a quelque chose de concret, de réel, alors nous en discutons et les décisions sont prises. Donc voilà notre processus, ça a toujours fonctionné comme ça et je suppose que ce sera pareil tout au long de la semaine. Mais si quelque chose arrive, vous le saurez. »

Une relation de confiance avec les dirigeants

Impliqué et donc en contact avec ses dirigeants, « à chaque intersaison et avant chaque trade deadline », Stephen Curry apprécie particulièrement cette relation qu’il partage avec les décisionnaires des Warriors.

« Il y a de la confiance dans la communication. Ça a commencé avec Bob [Myers] et ça s’est poursuivi avec Mike [Dunleavy Jr]. Ça ne veut pas dire que chaque conversation tourne comme je le veux et ça ne veut pas dire qu’ils reçoivent le retour qu’ils espèrent, mais c’est collaboratif. Encore une fois, ce n’est pas mon rôle de prendre les décisions, mais on veut toujours faire partie d’une équipe et d’une culture où je sais que si quelque chose de concret [se présente sur la table], on passera par moi. Et si ce n’est pas le cas, je n’ai pas forcément besoin de le savoir. »

Faire venir Giannis Antetokounmpo serait un bon moyen de remettre Golden State parmi les prétendants au titre, d’autant plus sans Jimmy Butler, mais Stephen Curry souhaite avant tout que les « Dubs » pensent à l’aspect sportif, plutôt qu’à des choses plus incertaines.

« Notre job, c’est de continuer à gagner, de maintenir l’énergie au plus haut ici » a-t-il ainsi rappelé. « On n’ignore pas ce qui se passe dans la ligue, les rumeurs, les discussions, qui est sur le marché, ce genre de choses. Donc oui, je sais ce qui se passe, mais pour l’instant, il s’agit juste d’essayer de continuer à gagner, parce que si nous perdons ça de vue sur le terrain, alors tout le reste n’aura plus vraiment d’importance. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 38 31:28 46.8 39.0 93.0 0.4 3.2 3.6 4.9 1.9 1.2 2.8 0.4 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.