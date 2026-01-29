Yves Missi intéresse un paquet d’équipes

Auteur d’une première année intéressante en NBA (9.1 points, 8.2 rebonds et 1.3 contre), au point de lui valoir une place dans la All-Rookie Second Team, Yves Missi est quelque peu rentré dans le rang depuis.

La faute à l’arrivée de Derik Queen, l’un des meilleurs rookies de la première moitié de saison, qui s’est imposé comme le nouveau pivot titulaire des Pelicans, reléguant donc le Camerounais, certes prometteur, sur le banc (5.8 points, 5.8 rebonds et 1.4 contre).

Par conséquent, ce changement de statut engendre un changement de plan dans la tête des dirigeants de New Orleans, qui pourraient bien profiter de la « trade deadline » pour transférer Yves Missi. De préférence contre un futur premier tour de Draft, écrit Hoopshype.

Nos confrères ajoutent d’ailleurs que le pivot de 21 ans est suivi par au moins sept équipes : les Pacers bien sûr, mais également les Bulls, les Celtics, les Hawks, les Knicks, les Lakers et les Raptors.

Drafté en 21e position en 2024, à sa sortie de Baylor, Yves Missi possède un contrat intéressant, puisque peu onéreux et étalé sur plusieurs années, alors que ses qualités athlétiques et ses instincts défensifs intriguent.

Yves Missi Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NO 73 26:48 54.7 0.0 62.3 3.5 4.7 8.2 1.4 2.0 0.5 1.1 1.3 9.1 2025-26 NO 41 19:10 54.3 0.0 58.2 3.0 2.7 5.8 1.2 1.8 0.3 0.8 1.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.