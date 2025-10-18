Les Pelicans prolongent Jordan Hawkins et Yves Missi jusqu’en 2027

Comme les Spurs avec Stephon Castle et Victor Wembanyama, les Pelicans ont activé les options sur les contrats rookies de Jordan Hawkins et Yves Missi. L’ancien champion NCAA et le pivot camerounais voient donc leurs contrats garantis jusqu’en 2027.

Sélectionné en 14e position de la Draft 2023, Jordan Hawkins sortait alors d’une belle saison universitaire à UConn, marquée par ce titre universitaire aux côtés d'Andre Jackson Jr. Pour sa deuxième saison NBA, il a disputé 56 matchs dont 9 titularisations, et il a profité des malheurs de sa franchise pour s'approcher des 11 points de moyenne.

De son côté, Yves Missi, 21e choix de la Draft 2024, a fait figure de “steal” la saison passée, frôlant le double-double de moyenne avec 9.1 points, 8.2 rebond et 1.3 contre par match. Titulaire surprise pour sa première saison, il était en concurrence avec Kevon Looney pour conserver sa place.

Mais la récente blessure de l'ancien pivot des Warriors va lui permettre de débuter la saison régulière dans le cinq de départ, et beaucoup attendent de voir son entente avec Zion Williamson. « Je me sens plutôt à l’aise, » avait-il confié lors du media day. « En abordant ma deuxième année, je devrais être meilleur que l’an dernier. Je suis plus confiant que jamais. »