Les Pelicans perdent déjà Kevon Looney

Il y a dix jours, les Pelicans se trouvaient en Australie pour y jouer deux rencontres de présaison et, lors de la deuxième, Kevon Looney s'était blessé au genou gauche. Il souffre, plus précisément, d'une entorse de son ligament tibio-fibulaire proximal et cela lui vaudra deux à trois semaines d'absence, rapporte sa franchise, toujours aussi malheureuse.

Joueur le plus âgé de ce jeune effectif de New Orleans, qu'il a rejoint cet été après dix ans à Golden State, le pivot aux trois titres NBA observera donc depuis le banc le début de saison de sa nouvelle formation. Alors qu'il visait une place de titulaire.

En son absence, qui vient s'ajouter à celle de Dejounte Murray jusqu'en janvier, on peut s'attendre à ce que Yves Missi et le rookie Derik Queen – voire Karlo Matkovic et éventuellement Zion Williamson – se partagent les minutes au poste 5. Jusqu'au retour de Kevon Looney, prévu pour le mois de novembre.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.2 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GOS 76 15 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.