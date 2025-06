Débarqué aux Pelicans en juin 2024, Dejounte Murray a vécu une première aventure extrêmement compliquée en Louisiane. Dès le premier match de cette saison 2024/25, il se fracture la main et doit manquer un mois de compétition. Lorsqu’il revient sur les terrains, il tourne à 17.5 de moyenne à 39% au tir et 30 de loin, des pourcentages en berne par rapport à l’exercice précédent (46% au tir et 34% de loin en 2023/24).

Une perte de vitesse qui peut s’expliquer par une situation personnelle et familiale compliquée, comme l’évoque le meneur sur le podcast The Pivot : « Je me suis cassé la main, ma mère a fait une attaque, un de mes cousins a été tué tandis que mon oncle a fait une overdose… »

Un enchaînement d’événements forcément difficile à vivre, qui peuvent logiquement avoir une influence sur le démarrage de saison raté de Dejounte Murray. Le problème, c’est que l’ancien des Spurs et des Hawks ajoute n’avoir quasiment eu aucun soutien de la part des Pelicans : « Je n’ai pas eu ce dont j’avais besoin de la part de l’organisation. C’était compliqué d’avoir du temps pour m’entraîner individuellement ou pour faire de la musculation. Quand vous ajoutez à ça mes problèmes personnels, vous pouvez bien imaginer que mon esprit était ailleurs. Je ne savais même pas si je voulais jouer au basket à ce moment-là. J’ai vécu la pire expérience depuis que je suis arrivé en NBA. Je n’accuse personne aux Pelicans, mais c’est mon ressenti. »

La tête ailleurs

Arrivé en Louisiane pour former un trio avec Zion Williamson et Brandon Ingram, Dejounte Murray n’a pas passé la moindre minute sur le terrain avec ses deux coéquipiers à cause d’une rupture du tendon d’Achille survenue à la fin du mois de janvier, mettant ainsi un terme à sa saison.

« Je suis stressé, je suis en colère tous les jours, je suis triste, je ne veux pas être là par moments » continue Dejounte Murray, déçu par le manque d’accompagnement des Pelicans, par rapport à ses expériences précédentes.

« Je suis parti au match [contre les Celtics] avec mon frère et aujourd’hui, il me dit encore que la conversation que nous avions eue à l’époque était étrange comme si nous sentions que quelque chose allait arriver », confesse Dejounte Murray. « Je l’ai aussi dit à mon agent. Ce n’était pas juste à propos de moi, mais à propos de l’équipe entière. J’espérais que l’organisation arrive à tous nous réunir, parce qu’ils avaient les joueurs, mais le talent ne suffit pas. Il faut réussir à créer un sentiment collectif. Et lorsque le match a débuté, j’étais là, sans être là, mon esprit était ailleurs. Puis je me suis blessé dès le premier quart-temps. »

Dejounte Murray progresse dans sa rééducation comme en témoigne une vidéo postée sur ses réseaux sociaux le 30 avril dernier où on peut voir le meneur se réjouir de pouvoir marcher sans botte médicale. Toutefois, rien n’indique que le joueur des Pelicans sera en tenue pour le début de la saison, en octobre prochain.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 ☆ SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 31 33 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.