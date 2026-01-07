Matchs
Les Pacers ont aussi Nic Claxton et Yves Missi dans le viseur

À Indiana, on cherche clairement à se renforcer à l’intérieur et les cibles ne manquent pas, à l’approche de la « trade deadline ».

Plus les jours passent et alors que la « trade deadline » du 5 février se rapproche, plus on comprend qu’Indiana n’a pas l’intention de rester inactif sur le marché des transferts.

Ainsi, Hoopshype confirme que les finalistes 2025 veulent se renforcer dans la raquette depuis la reprise et, pour ce faire, ils ont coché le nom de cinq pivots : Ivica Zubac (Clippers), Daniel Gafford (Mavericks) et Walker Kessler (Jazz), que l’on savait déjà tous dans leur viseur, mais également Nic Claxton (Nets) et Yves Missi (Pelicans).

Actuellement en possession du pire bilan de la ligue, les Pacers souffrent en l’absence de Tyrese Haliburton, blessé, et de Myles Turner, parti vers Milwaukee. Leur secteur intérieur se compose de Jay Huff, Isaiah Jackson et Micah Potter, tandis que Tony Bradley et James Wiseman ont récemment été coupés.

Il n’empêche que récupérer l’un de ces cinq noms, d’ici le 5 février prochain, ne sera pas évident. Ainsi, Walker Kessler sera « free agent » protégé en fin de saison, Ivica Zubac semble indéboulonnable à Los Angeles, Nic Claxton a fait remonter sa cote depuis la reprise, Daniel Gafford reste important dans la rotation de Dallas et Yves Missi est un jeune au potentiel encore intéressant.

Mais avec quelques éléments intéressants, comme Bennedict Mathurin, et des choix de Draft en réserve, Indiana de quoi monter une offre compétitive. Pour l’associer à Tyrese Haliburton et Pascal Siakam, la saison prochaine…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 36 33:57 48.3 37.0 68.2 1.6 5.0 6.6 3.8 2.0 1.3 0.4 2.6 23.7
Bennedict Mathurin 24 32:10 42.3 36.6 87.6 0.8 4.7 5.5 2.2 2.4 0.7 0.2 2.9 17.8
Andrew Nembhard 29 31:46 43.8 35.4 80.5 0.3 2.1 2.4 7.0 2.3 0.9 0.1 2.4 17.2
Aaron Nesmith 17 29:42 37.9 39.8 79.6 1.4 3.4 4.8 2.1 1.1 0.8 0.6 2.7 14.7
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
T.j. Mcconnell 25 17:00 54.1 30.8 100.0 0.4 2.0 2.4 4.7 1.2 1.1 0.2 1.1 9.6
Jarace Walker 37 23:15 36.5 33.8 79.2 0.4 3.8 4.2 1.9 1.6 0.6 0.3 1.6 9.0
Micah Potter 7 20:09 50.0 40.9 95.0 0.6 3.6 4.1 1.9 0.9 0.3 0.4 2.1 8.6
Jay Huff 37 19:42 43.2 30.5 83.0 1.0 2.8 3.8 1.4 0.8 0.3 2.2 2.5 8.1
Isaiah Jackson 29 18:17 58.5 0 74.2 2.5 3.4 5.9 0.8 1.1 0.7 0.8 3.0 7.3
Quenton Jackson 14 15:00 47.0 39.1 74.4 0.4 1.7 2.1 1.9 1.2 0.6 0.1 1.6 7.1
Ben Sheppard 26 24:09 37.9 32.3 81.0 0.7 3.0 3.8 1.8 0.6 0.7 0.1 1.9 6.8
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Ethan Thompson 15 17:28 38.8 31.9 66.7 0.7 1.2 1.9 1.5 0.6 0.5 0.3 2.2 4.7
Johnny Furphy 19 15:09 52.1 31.4 41.7 0.8 2.4 3.2 0.5 0.5 0.5 0.0 1.6 4.7
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Tony Bradley 29 10:43 56.3 0.0 72.7 1.6 1.1 2.6 0.5 0.4 0.1 0.2 1.9 3.9
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Kam Jones 7 6:34 53.3 20.0 0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 2.4
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 21 5:49 29.4 28.1 66.7 0.3 0.6 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.3 1.6

