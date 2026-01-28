Les Wizards pensent à Walker Kessler

Cet été, Walker Kessler sera libre mais protégé. C’est-à-dire qu’il pourra signer où bon lui semble mais que le Jazz pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le conserver. Un virage important donc, qu’il n’a pas négocié de la meilleure des manières puisqu’il est blessé depuis les premiers jours de la saison régulière.

Malgré cette opération et ce forfait pour le reste de la saison, le pivot de 24 ans attise les convoitises. On sait que les Pacers, orphelins de Myles Turner, l’ont dans leur viseur. Marc Stein nous apprend que les Wizards ont également un œil sur lui et devraient lui faire une offre durant l’intersaison.

L’idée étant de l’associer à Alexandre Sarr afin de former une raquette très, très solide défensivement. Le Français, qui prend une nouvelle dimension match après match, est actuellement le meilleur contreur de la ligue, tandis que Walker Kessler était le leader dans ce domaine en 2024/25.

Néanmoins, même face à l’intérêt des Pacers ou des Wizards, notre confrère précise que le Jazz reste confiant et pense pouvoir conserver son pivot. Reste à savoir à quel prix.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.