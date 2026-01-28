Alex Sarr en apesanteur

S’il fallait décerner un trophée du meilleur « sophomore », Alex Sarr aurait son mot à dire. Le pivot français des Wizards est en pleine progression, et cette nuit, il signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 29 points, 12 rebonds et 6 contres face à Portland ! Son activité est remarquable, et c’est sa régularité qu’apprécie son coach.

« Je pense qu’il est de plus en plus constant. J’ai toujours pensé qu’il avait un bon « moteur », mais il faut découvrir la NBA, passer par l’épreuve du feu, comme je l’ai déjà dit » explique Brian Keefe. « Il apprend maintenant à le faire de manière régulière. Il a vécu beaucoup de choses, et il en vivra encore, comme tous ces jeunes joueurs. Mais sa régularité progresse, et c’est ce qui a été très impressionnant cette année. »

Sélectionné au Rising Stars avec deux coéquipiers, Alex Sarr se sent de mieux en mieux dans ce rôle d’intimidateur, en couverture derrière ses partenaires. « Je sais qu’ils vont être actifs. Je sais qu’ils vont être dans les lignes de passe, ou peu importe. Je sais qu’ils seront là. Et ils peuvent presser encore plus parce qu’ils savent que moi aussi je suis derrière. Donc c’est gagnant-gagnant » explique-t-il à propos de son positionnement.

Dans un match très musclé avec Donovan Clingan, qui lui a pris 13 rebonds offensifs, Alex Sarr n’a pas refusé le combat, et « il a répondu par de la physicalité ».

« Je dirais que mes coéquipiers ont bien « absorbé » (le boulot en amont) et moi j’ai juste essayé d’être physique et d’aller les chercher, vraiment » ajoute-t-il à propos de ses 12 prises. « Je veux avoir le plus d’impact possible en défense. Je veux encore prendre plus de rebonds, c’est un objectif pour moi. Contrer, être actif… Parce que c’est ça qui a vraiment un impact pour gagner des matchs. »

Vingt-neuf tirs pris !

De l’autre côté du terrain, il y a eu du déchet mais Alex Sarr retient cette volonté commune de se faire des passes et de jouer ensemble. « On a vraiment l’impression qu’on partage le ballon, et ça donne vraiment cette sensation-là… Quand tu joues de la bonne manière, il y a beaucoup de passes avant le tir. Et j’ai l’impression que c’est un tir à meilleur pourcentage » confie-t-il. « C’est comme ça que le basket fonctionne : le ballon « a de l’énergie » quand tu le partages, quand tu joues avec de l’énergie, et quand tu fais le bon choix. J’ai l’impression que ça fait de toi un meilleur basketteur. »

Des petits regrets tout de même avec ce 11 sur 29 aux tirs, dont 3 sur 9 à 3-points. « Ils étaient en retard sur mes « pick-and-pop », donc j’ai eu beaucoup de tirs ouverts. J’aurais aimé en mettre quelques-uns de plus. Cela fait beaucoup de tirs, et j’aurais aimé être plus efficace ce soir, mais… c’est comme ça. Tu ne peux pas être efficace tous les soirs, pas encore. Donc… je travaille dessus. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 36 28:33 49.8 34.3 71.2 2.3 5.2 7.5 2.8 2.0 0.8 1.8 2.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.