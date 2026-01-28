Lawrence Frank a bien prolongé son contrat avec les Clippers

« Les prolongations sont prévues depuis un moment. Ça n’est pas encore fait… mais ça se fera. » Ces mots d’un proche de la franchise des Clippers, énoncés en décembre 2025, se vérifient un mois plus tard. En effet, Lawrence Frank a bien prolongé son contrat, d’après The Athletic.

Les détails ne sont pas encore connus, mais le président des opérations basket de Los Angeles reste aux commandes de la franchise pendant plusieurs saisons, probablement quatre supplémentaires.

Pour rappel, au moment où la nouvelle d’une future prolongation était publiée, les Clippers étaient en pleine sinistrose. L’été avait été plombé par l’affaire Kawhi Leonard, le bilan sportif était catastrophique et les dirigeants venaient d’éjecter un Chris Paul « trop leader » du groupe.

Dans la tempête, Steve Ballmer avait assuré de son soutien Lawrence Frank, à raison visiblement puisque, presque deux mois plus tard, tout va mieux pour les Californiens avec 16 victoires sur les 19 derniers matches. Et les Clippers occupent désormais la 10e place de la conférence Ouest, la première qualificative pour le « play-in ».