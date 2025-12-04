Malgré le chaos, Lawrence Frank a toute la confiance de Steve Ballmer

Si certains imaginaient que le mauvais début de saison des Clippers et le renvoi de Chris Paul pourraient coûter sa place à Lawrence Frank, il n’en est rien. Au contraire même puisque The Athletic rapporte que Steve Ballmer envisage de le prolonger !

Selon plusieurs sources, le président des Clippers est en bonne voie pour rempiler, et les discussions autour d’un nouveau contrat pour Lawrence Frank et ses adjoints ne datent pas d’hier. « Les prolongations sont prévues depuis un moment. Ça n’est pas encore fait… mais ça se fera » rapporte ainsi un proche des Clippers.

Toujours hyperinvesti, et au cœur de l’affaire Kawhi Leonard, Steve Ballmer refuse donc de céder à la panique, et il maintient sa confiance en son président qui, lui-même, n’envisage surtout pas de se séparer de Tyronn Lue.

« C’est mon partenaire. Un sacré coach. Il va rester ici longtemps », a prévenu Lawrence Frank alors que l’équipe n’a gagné que 2 matches sur 15 en novembre ! Mais ce même Lawrence Frank reconnait aussi que « l’équipe joue mal, des deux côtés du terrain. On est une mauvaise équipe ».

Chris Paul transféré après le 15 décembre ?

« Ce n’est pas le type de basket que nous avons l’habitude de voir chez les Clippers » regrette-t-il. « J’en assume la responsabilité, mais nous devons jouer avec beaucoup plus d’envie, de combativité, de résilience, de détermination. On est capables de mieux faire et je suis confiant par rapport au fait que l’on saura mieux faire. Pour moi, le problème, c’est que l’on doit déjà redevenir une bonne équipe de basket. Nous avons joué de façon trop détendue et désintéressée jusqu’ici. La détermination et la résilience font en quelque sorte partie de nos standards depuis 14 ans. On parle du caractère Clippers, mais on ne l’a juste pas suffisamment vu au sein de ce groupe. »

Alors que l’équipe a renoué cette nuit avec la victoire, et avec la manière à Atlanta, Lawrence Frank prévient que faire sauter le fusible Chris Paul ne réglera pas tous les problèmes dans l’immédiat.

« C’était une décision vraiment difficile à prendre, mais je pense que c’était la bonne pour l’équipe et l’organisation » assure-t-il. « Ce n’est pas à cause de nos contre-performances. On ne fait pas de Chris Paul notre bouc émissaire. Nous avons beaucoup de problèmes et nous allons nous occuper de chacun d’eux. »

Il faudra aussi s’occuper du cas CP3 justement, puisqu’il pourrait être conservé dans l’effectif des Clippers jusqu’au 15 décembre, date à laquelle il pourra ensuite être utilisé dans un échange.

« Nous allons tout examiner » confirme d’ailleurs Lawrence Frank à ce sujet. « Nous allons continuer de travailler avec les agents de Chris et nous allons ensuite examiner les différentes options que nous avons, avant de faire quelque chose avec l’une de nos places libres dans l’effectif. »