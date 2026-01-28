Evan Mobley encore blessé au mollet

Comme Giannis Antetokounmpo, Evan Mobley rechute à cause de son mollet. Courant décembre, il ratait une dizaine de jours de compétition en raison d’une élongation au niveau de sa jambe gauche et, à peine un mois plus tard, le voilà encore coincé à l’infirmerie en raison de la même blessure, au même endroit !

Le Défenseur de l’année en titre s’est blessé lundi, au cours de la victoire contre le Magic, et il va maintenant devoir observer une période de convalescence comprise entre une et trois semaines. Autrement dit, potentiellement jusqu’au All-Star Break.

Forcément un coup dur pour les Cavaliers, déjà privés de Darius Garland, Max Strus ou encore Sam Merrill, mais qui revenaient bien depuis quelques jours, avec leurs quatre victoires consécutives (synonymes de retour dans le Top 6 à l’Est). Et avec un Evan Mobley toujours précieux en tant que lieutenant de Donovan Mitchell.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 42 33:23 51.2 30.4 63.5 2.3 6.5 8.8 4.0 2.5 0.9 2.1 2.0 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.