En plein récital, Donovan Mitchell éclipse le Magic

Tout de suite, l’équation devient plus difficile quand Donovan Mitchell évolue à ce niveau. Toujours privé de Franz Wagner, le Magic l’a appris à ses dépens cette nuit, s’inclinant 114-98 après avoir eu bien des difficultés à contenir l’arrière des Cavs après 12 minutes de jeu. Orlando avait en effet démarré fort avant d’être dépassé par le festival Mitchell, auteur de 45 points à 15/25 au tir.

Il fallait au moins ça pour permettre aux Cavs de virer en tête à la pause après avoir vu Orlando dominer le premier quart-temps. Après les bons débuts du trio Black-Bane-Banchero, c’est Jalen Suggs qui a fait le show en terminant le premier acte par un dunk féroce en contre-attaque pour alimenter un 10-2 (22-32). Comme souvent, Donovan Mitchell a été celui qui a initié la révolte, même si le contre d’Evan Mobley sur Mo Wagner et le alley-oop entre Craig Porter Jr et Jarrett Allen ont également contribué à remettre les Cavs dans la bonne direction (47-47). Malgré une fin de mi-temps hachée, le 2+1 de Jarrett Allen, le 3-points de Jaylon Tyson puis les deux paniers de Donovan Mitchell ont permis à Cleveland de résister aux 9 points de suite de Paolo Banchero pour virer en tête à la pause (61-56).

Le show Donovan Mitchell s’est poursuivi dès son retour des vestiaires. Ses trois paniers dont un 2+1 et un 3-points ont eu le mérite de donner le ton au reste de l’équipe. L’énorme dunk d’Evan Mobley puis les trois paniers de suite de Jaylon Tyson ont alors permis aux locaux de prendre leurs distances au score (84-72). Donovan Mitchell a fini le troisième quart-temps à 39 points pour maintenir dix longueurs d’avance à Cleveland à l’entame du dernier acte (91-81).

A 3-points, Tyrese Proctor a donné l’élan suffisant à Cleveland pour s’envoler vers la victoire. Car même si le Magic y a cru jusqu’en fin de partie, les Cavs n’ont jamais lâché, finissant le boulot entre le tir à mi-distance de Donovan Mitchell et les lancers de Jaylon Tyson pour filer vers la victoire (114-98), la quatrième de suite avant la réception des Lakers, demain soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Donovan Mitchell remonte en température. L’arrière All-Star marche à la confiance et il a retrouvé toutes ses aptitudes après un léger coup de mou il y a dix jours. Résultat, quatre victoires avec 24, 33, 36 puis 45 points cette nuit, son record en 2026. On l’a clairement vu prendre les choses en main après le bon départ du Magic. La suite lui a permis de prendre la main sur le match et de ne plus lâcher le morceau. On resterait presque sur notre faim avec ses six petits points marqués dans le quatrième quart-temps. Il aurait pu aller chercher les 50 !

Tyrese Proctor poursuit sa série. 49e choix de la dernière Draft, l’arrière grappille du temps de jeu depuis dix jours et affiche un joli 53.3% d’adresse à 3-points en 2026. Auteur de deux paniers extérieurs importants en début de quatrième quart-temps qui ont permis aux Cavs de souffler, il poursuit ainsi son sans-faute depuis trois matchs, terminant à 2/2 dans l’exercice après avoir rendu 2/2 à Orlando lors du match précédent et 1/1 face à Sacramento.

La gamelle de Tristan Da Silva. Parce que c’est à ce moment là que le Magic a dû rendre les armes. En position idéale derrière l’arc, à un peu plus de trois minutes de la fin et -10 au score (106-96), le sophomore, qui venait juste de scorer derrière l’arc, a vu sa tentative faire gamelle, laissant ensuite Jaylon Tyson tuer le suspense aux lancers-francs. Il s’en faut parfois de peu pour faire basculer un match. En l’occurrence, c’est là que le final a définitivement viré du côté de Cleveland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.