Le Heat enchaîne à Phoenix

En back-to-back, le Heat a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant 111-102 face à des Suns diminués, au terme d’un match haché et offensivement poussif côté Phoenix.

Moins de 24 heures après sa large victoire contre Utah, Miami a rapidement pris le contrôle d’une rencontre marquée par l’absence de deux pièces majeures des Suns, Devin Booker et Jalen Green.

Le début de match est pourtant équilibré, mais Phoenix se saborde rapidement avec un manque criant de concentration : quatre ballons perdus en trois minutes, des fautes à répétition et une présence trop timide au rebond. Après un premier temps mort d’Erik Spoelstra, Miami hausse nettement l’intensité, notamment au rebond offensif, et exploite chaque défaillance défensive adverse. Résultat : un violent 16-2 qui permet au Heat de boucler le premier quart-temps avec une avance nette (32-21).

Le deuxième quart-temps marque le meilleur passage des Suns. Plus agressifs et plus engagés, ils dominent brièvement le rebond, accélèrent le jeu et profitent d’un gros passage d’Isaiah Livers pour recoller puis égaliser (40-40). Phoenix prend même l’avantage sur la ligne des lancers francs, tandis que Miami reste plus de quatre minutes sans marquer le moindre panier. Mais ce sursaut ne masque pas un problème majeur : le tir extérieur. À la pause, les Suns affichent un catastrophique 2/19 à 3-points, et Miami, pourtant maladroit de loin lui aussi (3/17), regagne le vestiaire avec une avance confortable (58-48).

Le scénario se répète après la mi-temps. Phoenix démarre mal, multiplie les fautes et rend des points faciles, ce qui force un nouveau temps-mort rapide. Devant leur public, les Suns ne lâchent pas et reviennent grâce à un 9-0, profitant de séquences plus simples et plus directes. L’écart oscille autour de cinq points en fin de troisième quart-temps, avant un tir totalement improbable de Livers au buzzer, juste derrière la ligne médiane, qui maintient Phoenix en vie (82-77).

Mais l’illusion ne dure pas. Le début du quatrième quart-temps est fatal aux Suns : mauvaises décisions, manque de création, adresse famélique. Miami en profite immédiatement pour creuser l’écart, passant à 101-83, puis contrôlant la fin de match sans jamais trembler. Jaime Jaquez Jr., très juste dans ses choix, punit Phoenix par son activité et son sens du jeu, tandis que Bam Adebayo domine dans la raquette.

Malgré une tentative de réaction tardive, Phoenix ne parvient jamais à réellement menacer Miami. La fin de match sert surtout à donner du temps de jeu aux deux bancs, et le Heat s’impose logiquement 111-102, concluant une tournée à l’Ouest réussie (3 victoires pour 2 défaites).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maladresse. Devin Booker absent, les Suns ont souffert d’une très grosse maladresse avec 37% aux tirs, dont 20% à 3-points. Collin Gillespie et Grayson Allen ont été catastrophiques avec un 8 sur 30 aux tirs à eux deux. Auteur d’un 1 sur 11 à 3-points, Allen a beaucoup tenté et raté. Idem pour Royce O’Neale, 0 sur 7 à 3-points.

– Classement. A l’Est, le Heat se rapproche des Sixers, qui détiennent la 6e et dernière place qualificative pour les playoffs. Miami voyage bien et Erik Spoelstra semble avoir trouvé la bonne formule avec le duo Jaquez-Jovic en sortie de banc. A l’Ouest, les Suns profitent du revers des Wolves pour conserver cette 6e place, mais les Warriors reviennent fort.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.