Les Pistons cartonnent les Kings sans forcer

Battus à domicile par les Rockets lors de leur dernière sortie, les Pistons voulaient se faire pardonner devant leurs fans, et ce sont les Kings qui ont dégusté ! Malgré le retour de Domantas Sabonis dans le cinq de départ, Sacramento n’a pas réussi à endiguer sa mauvaise passe, et a donc concédé une nouvelle défaite aux airs de démonstration. Detroit était plusieurs crans au-dessus au fil du match, entre la maîtrise de Cade Cunningham et l’apport de ses nombreux relais (8 joueurs à 11 points et plus).

Les Kings n’ont finalement tenu qu’un gros quart-temps (35-35), notamment grâce à l’entame agressive de son trio extérieur Westbrook-DeRozan-Clifford. La suite a été bien plus compliquée puisque Detroit a profité du premier relâchement de son adversaire pour passer un 15-4, dès le début du deuxième acte, avec le 3-points de Daniss Jenkins puis le dunk de Ron Holland II en transition pour porter la marque à 50-39. Les efforts de Malik Monk, DeMar DeRozan et Domantas Sabonis ont ensuite été éclipsés par les deux flèches à 3-points de Tobias Harris, puis les quatre paniers de Cade Cunningham avant de rallier la pause, profitant au passage du contre de Jalen Duren sur la tentative de dunk de Nique Clifford (78-65).

La tâche venait soudainement de se compliquer pour les Kings, et les 3-points de Duncan Robinson, Tobias Harris et Cade Cunningham n’allaient pas arranger les choses au retour des vestiaires, sans oublier les deux envolées d’Ausar Thompson. Relégués à 21 longueurs suite aux deux paniers lointains de Cunningham (99-78), les Kings n’ont plus eu voix au chapitre jusqu’à la fin. Keon Ellis, Malik Monk et d’autres ont eu beau se démener, Detroit n’a jamais lâché, allant même jusqu’à remporter le dernier quart-temps sous l’impulsion des joueurs du banc pour aller décrocher leur 33e succès de la saison (139-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une démonstration de force de plus. Les Pistons ont réalisé leur deuxième meilleur match offensif de la saison en finissant à 139 points. Le scénario du match, plié dès la fin du troisième quart-temps, a permis à JB Bickerstaff de faire briller des joueurs du bout du banc pour parvenir à ce résultat. Detroit n’a fait mieux que face à Atlanta cette saison, lorsqu’ils s’étaient imposés 142-115 il y a un mois et demi. A noter que ces Pistons semblent apprécier jouer les Kings. A l’aller, ils leur avaient déjà collé 136 points !

– Cade Cunningham au-dessus de la mêlée. Trop puissant, trop adroit, trop vif d’esprit… Le meneur des Pistons a encore fait l’étalage de tout son talent presque sans forcer, donnant la leçon à Russell Westbrook et Dennis Schröder pour terminer avec 29 points à 13/22 au tir et 11 passes décisives en 30 minutes. C’est son meilleur match depuis son retour de blessure au poignet il y a deux semaines.

– L’expulsion de Ron Holland II. L’energizer des Pistons a manqué de lucidité en fin de match. Après un accrochage avec Keon Ellis, l’ailier a reçu une légère poussette de Nique Clifford. Pensant que Keon Ellis en était l’auteur, il l’a alors violemment repoussé. Keon Ellis a à peine exagéré en s’écroulant au sol, provoquant la double-technique synonyme d’expulsion pour Holland II. Un geste malheureux dont le joueur aurait pu se faire l’économie, alors que le score affichait 130-110, à 5 minutes de la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.