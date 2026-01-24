Kevin Durant n’a laissé aucune chance aux Pistons

“Avoir un joueur qui peut mettre des paniers en fin de rencontre ou faire des ‘runs’ tout seul, ça change forcément la dynamique de votre équipe”. C’est par ces mots que JB Bickerstaff rappelle l’importance de Kevin Durant dans le système des Rockets. L’entraîneur des Pistons ne pouvait viser plus juste tant le MVP 2014 a été précieux dans la victoire de Houston (111-104).

En première mi-temps, Detroit reste dans le match malgré les 18 points de Kevin Durant, mais après la pause, l’ailier All-Star fait la différence quasiment seul. L’ancien ailier des Nets commence avec un contre sur Tobias Harris et il enchaîne aussitôt avec un tir primé face à Jalen Duren. Dans la foulée, il décoche une nouvelle flèche à longue distance toujours face à l’intérieur de Detroit. Le double champion NBA est suivi par un panier à 3-points de Reed Sheppard et, moins d’une minute plus tard, ce dernier délivre une passe décisive au “Slim Reaper” qui part en dribble pour s’élever à mi-distance.

Alors que les Rockets étaient menés d’un point, ils ont passé, portés par Kevin Durant, un 11-2 qui leur a permis de prendre huit longueurs d’avance.

“Kevin Durant a un peu tout fait dans le troisième quart-temps en jouant les ‘mismatchs’ sur isolation,” n’a pu que constater impuissant JB Bickerstaff. “Les tirs sont rentrés et nous n’avons pas eu l’occasion d’attaquer sur transition ou de jouer à notre rythme. Nous nous sommes un peu enlisés en attaque.”

Kevin Durant et les Rockets montent en puissance

Malgré un retour à trois points dans le dernier acte, les Pistons n’ont pas réussi à tenir tête à Houston dans le “money time”. De son côté, Kevin Durant a réussi deux paniers supplémentaires pour finir avec 32 points à 11/19 au tir et 5/11 de loin, signant ainsi son seizième match à 30 points cette saison.

“Quand vous jouez face à la meilleure équipe de l’Est, vous cherchez forcément à imposer votre volonté”, souligne Kevin Durant. “La dureté physique de la rencontre donnait l’impression de jouer un match de playoffs. On arrive à cette période de l’année où les équipes sont prêtes à faire un ‘push’. Nous pouvons sentir ce changement. Ce soir, c’était physique et ça le sera de plus en plus à l’avenir.”

Justement, les Rockets sont en train de réaliser ce “push” évoqué par Kevin Durant. Après un début d’année civile compliqué où Houston n’avait remporté que deux de ses six premiers matchs, les joueurs d’Ime Udoka ont corrigé le tir. Les Texans sont sur une série de quatre victoires en cinq matchs et profitent de la mauvaise passe des Wolves (quatre défaites de suite) pour peu à peu s’éloigner des places du “play-in”. Sur ce segment de cinq matchs, Kevin Durant tourne à 28.6 points de moyenne à 53 % au tir et 49 % de loin.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 41 36:51 51.6 40.6 88.5 0.4 5.0 5.5 4.6 2.1 0.7 3.1 1.0 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.