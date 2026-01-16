Matchs
La crise d’adresse s’installe à Houston

NBA – Une fois encore, les Rockets ont été maladroits. Face au Thunder, Houston a affiché seulement 29 % de réussite à 3-points, ce qui a fini par leur coûter le match.

Les RocketsLes Rockets peuvent nourrir des regrets après la défaite face à Oklahoma City (111-91) car les Texans ne sont pas tombés sur une grande équipe du Thunder, à l’image d’un Shai Gilgeous-Alexander limité à 20 points.

Mais Houston a, une nouvelle fois, souffert de sa maladresse. Les hommes d’Ime Udoka n’ont réussi que 33% de leurs tirs (35/104) et ce pourcentage est tombé à 29% en ce qui concerne les tirs pris à 3-points (7/24)…

« Nous avons bien défendu, mais nous n’avons tiré qu’à 33% »regrette Kevin Durant. « Nous pouvons avoir une bonne défense, mais si nous continuons d’afficher de tels pourcentages, nous aurons toujours des difficultés. Nous voulons continuer de nous appuyer sur notre défense, mais en attaque, nous devons être plus propres en ce qui concerne nos fondamentaux, moi le premier. Il faut avoir confiance en ses tirs et aller de l’avant. »

Cette maladresse a coûté cher aux Rockets en fin de rencontre. Alors qu’il n’y avait que deux points d’écart à la fin du troisième quart-temps, OKC a passé un « run » et Houston n’a pas su répondre en continuant d’enchaîner les tirs ratés. Sur ce dernier acte, les Texans ont concédé un 34-16 qui a scellé le sort du match.

Kevin Durant incarne ce match raté pour Houston puisque l’ailier a fini la soirée avec 19 points à 7/23 au tir et 0/5 derrière l’arc.

« Pour être honnête, j’ai eu l’impression de manquer des bons tirs », explique le double champion NBA. « J’ai pris les tirs que je voulais prendre, mais ils étaient un peu forts ou un peu trop à droite. Ils avaient rempli leur raquette, mais je pense vraiment que nous avons manqué des bons tirs. »

Un problème qui ne date pas d’hier

Ce problème d’adresse commence à durer pour Houston et est l’un des éléments qui explique les difficultés du moment dans le Texas. Les hommes d’Ime Udoka n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs. Un échantillon où ils ne tirent qu’à 41% dont 24.6% à 3-points.

« C’est comme si nous manquions de confiance », constatait Ime Udoka après la défaite face aux Kings où ses joueurs n’avaient tiré qu’à 23 % de loin. « Nous arrivons à trouver des tirs ouverts, mais cela va au-delà de ça. C’est une question d’effort et d’envie. Rater ou mettre des tirs, ce sont des choses qui arrivent dans les deux cas. Si vous n’êtes pas combatifs alors la défaite est inévitable. »

Les Rockets accumulent les défaites et voient le « play-in » se rapprocher de plus en plus. Les Suns (24 victoires – 17 défaites), actuellement à la 7e place de l’Ouest, sont à moins d’un match de Houston (23 victoires – 15 défaites) et les Warriors (23 victoires – 17 défaites) se rapprochent de la sixième place des Texans.

« J’adore l’énergie et la concentration avec laquelle nous jouons », tente de relativiser Kevin Durant. « Même si nous ratons nos tirs, nous continuons de défendre. Les entraîneurs et les joueurs restent concentrés, mais parfois il est impossible de surmonter une telle maladresse. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 35 36:24 52.1 40.0 89.2 0.4 5.0 5.4 4.5 3.0 0.6 1.0 2.2 26.1
Alperen Sengun 30 34:26 50.9 30.4 72.1 2.9 6.0 8.9 6.6 3.2 1.4 1.0 3.3 21.7
Amen Thompson 37 37:02 51.9 19.7 80.6 2.8 4.8 7.6 5.1 2.6 1.3 0.5 2.5 18.8
Jabari Smith Jr. 36 34:38 43.3 34.2 75.8 1.5 5.4 6.9 1.8 1.3 0.8 0.8 2.8 15.1
Reed Sheppard 37 25:26 44.4 40.4 77.3 0.4 2.3 2.6 3.2 1.2 1.4 0.6 2.2 12.9
Tari Eason 21 23:43 47.7 46.9 64.0 1.9 4.0 6.0 1.6 1.6 1.1 0.6 2.0 12.0
Aaron Holiday 29 14:21 40.0 38.0 86.2 0.1 0.7 0.9 1.0 0.7 0.4 0.1 1.4 6.2
Steven Adams 30 22:36 50.0 0 58.2 4.5 4.0 8.5 1.5 1.1 0.7 0.6 1.8 5.9
Josh Okogie 37 19:10 44.2 39.1 70.7 1.1 1.6 2.8 0.9 0.8 0.9 0.2 1.6 5.6
Clint Capela 33 11:18 53.5 0 50.0 2.5 2.0 4.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 3.6
Dorian Finney-smith 9 15:27 25.8 26.9 100.0 1.2 1.7 2.9 0.6 0.7 0.2 0.2 1.7 2.8
Jae'sean Tate 22 7:44 50.0 35.3 100.0 0.7 0.8 1.5 0.6 0.2 0.2 0.1 1.2 2.7
Jeff Green 14 4:30 47.8 43.8 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 2.1
Jd Davison 17 6:46 46.2 41.7 55.6 0.1 0.6 0.8 1.1 0.3 0.2 0.2 0.5 2.0
Isaiah Crawford 2 2:30 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

