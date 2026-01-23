Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Wolves plongés dans une nouvelle crise

Publié le 23/01/2026 à 8:39
Modifié le 23/01/2026 à 10:16 Twitter Facebook

NBA – Quatrième défaite de rang des Wolves incapables de se faire violence en défense pour contenir des pénétrations ou sortir sur les shooteurs.

wolves

« En ce moment, on n’a aucune identité défensive ». C’est ainsi que Chris Finch résume la mauvaise passe de ses Wolves, qui ont enregistré cette nuit une 4e défaite de rang. Comme la saison passée, les partenaires de Rudy Gobert ont toujours autant de mal à être réguliers dans l’effort, et cette nuit, ils s’inclinent à domicile face à des Bulls qui en voulaient davantage.

“C’est notre incapacité à contenir les pénétrations qui nous fait très mal en ce moment » explique le coach de Minnesota. “Et puis il y a le manque de discipline sur les situations de un-contre-un. On aide trop à certains endroits où on ne devrait pas, et on n’est pas assez prêts à contenir la pénétration suivante. Il faut qu’on se remette à défendre ! »

Et pour ne rien arranger, lorsqu’ils ont bien défendu sur certaines séquences, les Wolves ont tout gâché avec une faute inutile en fin de possession… Pour Anthony Edwards, tout part de lui, et donc tout est de sa faute.

« Le coach a raison » réagit-il à propos de cette perte d’identité. « Honnêtement, si je joue ne serait-ce qu’à 50% de mon niveau ce soir, on gagne le match. Je ne blâme personne d’autre que moi. Je dois simplement mieux jouer dans un match comme celui-là. Il faut juste jouer plus physique, ne pas se faire éliminer en un contre un. Le plus important, c’est de contenir le porteur de balle. »

Auteur de 30 points alors qu’il était très incertain, Julius Randle « préfère garder ses commentaires pour lui «, mais il estime que lui et ses coéquipiers «ne respectent pas le plan de jeu ».

« Clairement, l’énergie est en baisse » souligne-t-il. « Mais c’est notre responsabilité. La saison est longue, avec des hauts et des bas. Il y a une semaine, on pouvait avoir l’air d’être la meilleure équipe de la ligue, et aujourd’hui de la pire. On doit retrouver de la constance, remettre de l’ordre dans nos têtes, notre énergie et notre concentration. Sinon, ça va continuer à nous faire mal. On doit jouer avec intensité pendant 48 minutes, sans lever le pied. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 35 35:10 49.9 41.3 79.4 0.6 4.4 5.0 3.7 2.7 1.3 0.8 1.9 29.9
Julius Randle 44 33:42 49.1 33.3 80.7 1.7 5.3 7.0 5.4 2.5 1.1 0.2 2.7 22.4
Jaden Mcdaniels 42 32:10 51.3 40.8 83.9 1.2 3.4 4.5 2.9 1.7 1.1 1.0 3.4 15.0
Naz Reid 44 26:12 46.9 38.8 78.3 1.2 5.0 6.2 2.4 1.5 0.9 0.8 2.5 14.5
Donte Divincenzo 44 31:49 41.4 37.5 76.7 1.0 3.6 4.6 4.3 1.4 1.3 0.5 2.5 13.2
Rudy Gobert 42 31:39 71.8 0.0 49.7 3.9 7.5 11.4 1.8 1.3 0.7 1.7 2.8 11.0
Bones Hyland 35 13:41 45.6 36.0 71.9 0.2 1.1 1.3 2.5 0.8 0.5 0.2 1.6 6.5
Mike Conley 38 18:36 34.2 33.9 88.1 0.3 1.4 1.7 2.9 0.6 0.6 0.2 1.6 4.8
Terrence Shannon Jr. 22 12:49 39.5 40.5 77.8 0.3 1.0 1.3 0.6 0.7 0.3 0.0 1.3 4.5
Jaylen Clark 41 14:06 43.5 29.8 64.7 1.0 1.0 2.0 0.6 0.3 0.8 0.2 1.5 4.1
Rob Dillingham 32 9:45 33.8 35.5 75.0 0.2 1.1 1.2 1.8 1.0 0.5 0.1 1.1 3.6
Joan Beringer 18 6:57 73.0 0 75.0 0.9 1.2 2.1 0.3 0.3 0.2 0.4 1.1 3.2
Leonard Miller 17 5:04 56.3 9.1 63.6 0.4 1.0 1.4 0.3 0.4 0.2 0.0 0.6 2.6
Johnny Juzang 17 3:56 43.8 25.0 75.0 0.3 0.5 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2 2.1
Joe Ingles 13 4:09 40.0 25.0 100.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.5 0.0 0.5 0.5

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes