Les Wolves plongés dans une nouvelle crise

« En ce moment, on n’a aucune identité défensive ». C’est ainsi que Chris Finch résume la mauvaise passe de ses Wolves, qui ont enregistré cette nuit une 4e défaite de rang. Comme la saison passée, les partenaires de Rudy Gobert ont toujours autant de mal à être réguliers dans l’effort, et cette nuit, ils s’inclinent à domicile face à des Bulls qui en voulaient davantage.

“C’est notre incapacité à contenir les pénétrations qui nous fait très mal en ce moment » explique le coach de Minnesota. “Et puis il y a le manque de discipline sur les situations de un-contre-un. On aide trop à certains endroits où on ne devrait pas, et on n’est pas assez prêts à contenir la pénétration suivante. Il faut qu’on se remette à défendre ! »

Et pour ne rien arranger, lorsqu’ils ont bien défendu sur certaines séquences, les Wolves ont tout gâché avec une faute inutile en fin de possession… Pour Anthony Edwards, tout part de lui, et donc tout est de sa faute.

« Le coach a raison » réagit-il à propos de cette perte d’identité. « Honnêtement, si je joue ne serait-ce qu’à 50% de mon niveau ce soir, on gagne le match. Je ne blâme personne d’autre que moi. Je dois simplement mieux jouer dans un match comme celui-là. Il faut juste jouer plus physique, ne pas se faire éliminer en un contre un. Le plus important, c’est de contenir le porteur de balle. »

Auteur de 30 points alors qu’il était très incertain, Julius Randle « préfère garder ses commentaires pour lui «, mais il estime que lui et ses coéquipiers «ne respectent pas le plan de jeu ».

« Clairement, l’énergie est en baisse » souligne-t-il. « Mais c’est notre responsabilité. La saison est longue, avec des hauts et des bas. Il y a une semaine, on pouvait avoir l’air d’être la meilleure équipe de la ligue, et aujourd’hui de la pire. On doit retrouver de la constance, remettre de l’ordre dans nos têtes, notre énergie et notre concentration. Sinon, ça va continuer à nous faire mal. On doit jouer avec intensité pendant 48 minutes, sans lever le pied. »