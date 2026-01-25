Jusuf Nurkic entre dans l’histoire dans une très lourde défaite

Ancien partenaire de Nikola Jokic aux Nuggets, Jusuf Nurkic aura attendu d’arriver au Jazz pour enfiler le costume du triple MVP. Cette nuit, face au Heat, le Bosnien a signé un 3e triple-double d’affilée, et c’est du jamais-vu dans l’histoire de la franchise.

Mardi, il avait signé seulement le deuxième triple-double du Jazz en 16 ans, avec 16 points, 18 rebonds et 10 passes lors d’une victoire face aux Wolves. C’était le premier triple-double de la franchise depuis Jordan Clarkson en 2024.

Dès le match suivant, il avait remis ça contre les Spurs, cette fois avec un triple-double marqué par 14 passes décisives. Il s’agissait alors du premier “doublé” depuis Pete Maravich, leader historique de la franchise dans cette catégorie, à l’époque où l’équipe évoluait encore à La Nouvelle-Orléans.

“C’est un bel accomplissement statistique. Mais on a perdu de 30 points”

Et voilà que samedi, Jusuf Nurkic a remis ça une nouvelle fois avec 17 points, 10 rebonds et 12 passes, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire du Jazz à réussir trois triple-doubles consécutifs. Il devient également le quatrième pivot de l’histoire de la NBA à réussir trois triple-doubles d’affilée.

Avec ce triple-double, il rejoint un cercle très fermé de joueurs du Jazz ayant enregistré au moins trois triple-double sous ce maillot, aux côtés de Pete Maravich (7), Mark Eaton (6), Karl Malone (3) et Andrei Kirilenko (3). Un triplé réalisé en seulement 36 matchs avec le Jazz.

En revanche, on notera que le Jazz a pris une grosse fessée avec 147 points encaissés, et Jusuf Nurkic a terminé le match avec un +/- de -30 ! Ce que Will Hardy n’a pas manqué de rappeler.

« Bien sûr que ses coéquipiers le savent. C’est un bel accomplissement statistique. Mais on a perdu de 30 points » a-t-il rappelé à propos de cette série. « C’est compliqué, parce que je reconnais que les statistiques comptent dans cette ligue et qu’elles montrent à quel point certains joueurs peuvent être spéciaux à certains moments. Mais parfois, les performances individuelles sont mises en avant malgré une lourde défaite. Jusuf joue un très bon basket en ce moment… mais on vient quand même de perdre de 30 points. »