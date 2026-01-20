Karl-Anthony Towns désormais sur la sellette à New York ?

Ça ne va pas fort à New York. Après leur victoire lors de la NBA Cup, les joueurs de Mike Brown avaient déjà marqué le pas, mais les Knicks continuent de plonger avec 9 revers sur leurs 11 derniers matchs !

Au Madison Square Garden, ils viennent de craquer face aux Suns puis face aux Mavericks, se faisant carrément huer par leurs propres fans. Et même s’il n’est pas la seule explication de cette période très compliquée, Karl-Anthony Towns cristallise l’agacement des fans, tant par sa maladresse en attaque que par ses limites en défense.

Début janvier, Mike Brown assurait qu’il ne voyait pas pourquoi « KAT » ne serait pas All-Star. Pas sûr qu’il tienne un discours aussi affirmé désormais, alors que l’intérieur affiche son pire pourcentage en carrière…

« Comme Mike (Brown) l’a dit, c’est moi qui fais le plus grand sacrifice »

La semaine dernière, l’entraîneur avait fait de rares critiques publiques sur son joueur, en expliquant qu’il devait moins se plaindre aux arbitres, et revenir plus vite en défense. Après le match face à Phoenix, il a aussi expliqué avoir discuté avec Karl-Anthony Towns à la mi-temps du fait que la balle ne ressortait pas assez vite du poste bas.

Sauf que face aux Mavericks, l’ancien des Wolves a encore beaucoup râlé contre les arbitres, et mis du temps à se replier en défense. Clairement, il a tendance à forcer dans un système qu’il ne maîtrise toujours pas. « C’est moi qui dois m’adapter le plus. Comme Mike (Brown) l’a dit, c’est moi qui fais le plus grand sacrifice », avait expliqué Karl-Anthony Towns sur le nouveau système de jeu des Knicks. « Nous sommes en train de trouver des solutions. »

Pour l’instant, les solutions n’ont toutefois pas été trouvées et selon Newsday, les Knicks discutent carrément d’un transfert de Karl-Anthony Towns. Un départ vers le Magic, les Hornets ou les Grizzlies aurait été envisagé !

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 40 32:20 46.7 35.8 85.9 3.0 8.6 11.6 3.0 3.7 0.9 2.7 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.