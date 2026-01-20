Hués à domicile, les Knicks touchent le fond face aux Mavericks

Si les Knicks sont encore sur le podium de la conférence Est (25 victoires – 18 défaites), ça ne va pas fort à « Big Apple », alors que les hommes de Mike Brown ont perdu… 9 de leurs 11 derniers matches.

Le passage à la nouvelle année a fait mal à New York et, tandis que l’on pensait que l’équipe allait pouvoir viser la première place des Pistons, après son sacre lors de la NBA Cup, la voilà en pleine crise.

La dernière défaite, à domicile contre les Mavericks, est en tout cas la goutte de trop : les Knicks n’ont jamais mené et ils se sont surtout retrouvés à… -30 à un moment donné ! Provoquant les sifflets du Madison Square Garden.

« Je serais aussi en train de huer, honnêtement » a admis le capitaine, Jalen Brunson, qui a tenté de remobiliser ses troupes sur le banc, en vain. « J’accepte les sifflets. Si on joue n’importe comment, il faut siffler. Si j’étais dans les tribunes, je serais probablement en train de siffler aussi. Les gens paient cher pour venir au match » a ajouté Mike Brown.

C’est également le sens du message de Karl-Anthony Towns : « Je serais aussi déçu. Les fans dépensent leur argent durement gagné, ils nous donnent tellement d’amour et de motivation pour aller sur le terrain, donc ils attendent des résultats et nous aussi. Ils font leur part du travail et c’est à nous de faire la nôtre. »

Une défense « catastrophique »

Après avoir débuté en 23-9, les Knicks pointent maintenant à 25-18 et, pour Jalen Brunson, il faut éviter que ça n’empire davantage. Même si « ça aurait dû commencer il y a déjà deux semaines ».

« On n’a juste pas suivi du tout le plan de jeu » a résumé le meneur, fraîchement nommé au All-Star Game. « En tant qu’équipe, on sait ce qu’on a à faire, donc c’est soit on le fait parce qu’on s’en soucie suffisamment pour le faire, soit on ne le fait pas. […] Mais on doit trouver une solution, et vite. »

Pour Josh Hart, le problème est avant tout défensif, car les efforts ne sont pas faits, et il n’y a qu’à voir la manière dont se sont baladés les Mavericks cette nuit – et plus globalement les autres équipes de la ligue les ayant affrontés cette saison – pour s’en apercevoir.

« On doit tous se remettre en question et se regarder dans le miroir » a-t-il asséné. « C’est gênant ce qu’on propose actuellement. On n’exécute rien en attaque, on est catastrophiques en défense. En fait, on est nuls défensivement depuis le début de saison. »