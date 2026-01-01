Mike Brown ne voit pas pourquoi Karl-Anthony Towns ne serait pas All-Star

Mike Brown n’hésite jamais à faire la promotion de ses joueurs. Déjà particulièrement actif dans la campagne pour le MVP de Jalen Brunson, l’entraîneur explique qu’il n’y a, selon lui, « aucune hésitation » à avoir concernant Karl-Anthony Towns : l’intérieur est un All-Star évident à ses yeux.

Son raisonnement est chiffré. « KAT tourne en double-double. Il est au-dessus des 20 points par match et au-dessus des 10 rebonds », rappelle-t-il. Et le coach d’enfoncer le clou avec une logique collective : « Si vous êtes une équipe du Top 3 de votre conférence et que vous êtes le deuxième meilleur marqueur — et le meilleur rebondeur — vous êtes All-Star. Il n’y a aucun doute. La seule question est : est-il First, Second ou Third Team All-NBA ? »

Une déclaration qui marque aussi, comme le note Brian Windhorst, d’ESPN, l’amélioration de la relation entre Mike Brown et Karl-Anthony Towns, ce dernier ayant dû s’habituer à un nouveau rôle cette saison.

« KAT » a ainsi moins de tirs garantis cette saison, et le successeur de Tom Thibodeau lui demande davantage de faire le sale boulot, ce qui lui fait d’ailleurs prendre pas mal de fautes rapides. Mais le but pour les Knicks (23-10) est d’avoir une rotation plus flexible, et ainsi plus d’options pour les grandes échéances de fin de saison.

À noter d’ailleurs que Karl-Anthony Towns a expliqué qu’il espérait bien sûr être All-Star, et que si c’était le cas, il aimerait intégrer l’équipe du « Reste du monde » en tant que représentant de la République dominicaine.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 31 32:46 47.6 36.6 87.3 3.0 8.7 11.7 2.9 3.6 0.8 2.5 0.7 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.