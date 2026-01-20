All-Star Game : Donovan Mitchell s’attendait à ne pas être titulaire

« Franchement, je ne voulais pas. » Alors que l’annonce des titulaires pour le prochain All-Star Game était faite, Donovan Mitchell, qui s’apprêtait à affronter le Thunder avec ses Cavs, préférait ne pas savoir. L’arrière de Cleveland se doutait que son nom était susceptible de ne pas figurer dans la liste.

Ainsi les candidatures de Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo ont été retenues à l’Est mais pas la sienne. Convié au match des étoiles sans interruption entre 2019/20 et 2024/25, avec deux titularisations, Donovan Mitchell devra patienter pour une probable sélection comme remplaçant.

On imagine mal le 7e meilleur marqueur de la ligue, avec 29 points de moyenne (sa meilleure moyenne en carrière), ne pas être convoqué. Son bilan individuel est bien suffisant, contrairement à celui de sa formation.

« Pour être honnête, je m’y attendais un peu »

Battus par le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, titulaire étoilé, les Cavaliers occupent une très modeste 7e place à l’Est avec un bilan tout juste équilibré (24 victoires – 20 défaites).

« Pour être honnête, je m’y attendais un peu. Les gars qui ont été nommés ont un meilleur bilan que le nôtre. Donc, naturellement, on récompense ça. Évidemment, oui, je veux être titulaire, c’est sûr, mais je comprends que, au final, si on gagne des matchs, tout le monde est récompensé. On n’a pas forcément gagné de matchs au rythme où on le souhaiterait. Et c’est ce qui passe en premier, tout le reste en découle », livre-t-il.

C’est à se demander si cette non-sélection n’a pas eu d’effet sur lui pour son match. Face à OKC, dans un match de maladresse pour sa formation (37%) et lui, Donovan Mitchell s’est contenté de 19 points à 5/18 aux tirs, dont 1/9 de loin. C’était seulement la 8e fois cette saison qu’il n’atteignait pas la barre symbolique des 20 unités.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 40 34:00 48.5 38.4 84.0 0.9 4.0 4.8 5.7 2.5 1.5 3.0 0.3 29.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.