Même diminué, le Thunder ne fait qu’une bouchée des Cavaliers

Contrairement à celle de Darius Garland chez les Cavaliers, les absences de Jalen Williams et Isaiah Hartenstein ne gênent pas le Thunder, qui signe une première période de grande qualité, pour se détacher largement à la pause (66-51). Même en difficulté au rebond, la meilleure équipe du pays est létale au tir, notamment à 3-points, en plus d’offrir peu de munitions à ses adversaires avec le ballon. Terminant la mi-temps sur un 16-6.

Shai Gilgeous-Alexander, fidèle à lui-même à mi-distance et près du cercle, peut compter sur l’apport du tandem Luguentz Dort – Isaiah Joe, brûlant de loin, et d’une raquette Chet Holmgren – Jaylin Williams qui profite de la moindre opportunité pour scorer. En face, Donovan Mitchell est étouffé, De’Andre Hunter arrose en sortie de banc, et seul Evan Mobley se montre à son avantage.

À -20, sonné par un nouveau « run » de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, Cleveland se met enfin en route avec un 14-2. Pourtant, Donovan Mitchell est sur le banc, mais la doublette Evan Mobley – Jarrett Allen abat un gros travail à l’intérieur et cela oblige « SGA » et Holmgren à s’employer, alors que l’écart s’est réduit à -8 en faveur d’Oklahoma City.

Sauf que le Thunder ne doute jamais bien longtemps. Sans Shai Gilgeous-Alexander, au repos, Chet Holmgren en profite pour se transformer en bourreau des Cavaliers. Comme un grand, il initie un 12-3 qui remet son équipe dans un fauteuil et, malgré un Donovan Mitchell qui finit par trouver ses marques en attaque, les champions sont beaucoup trop adroits derrière l’arc pour se laisser rattraper.

À l’arrivée, et au prix d’un 23-5 sur les quatre dernières minutes, l’addition est d’ailleurs très salée : 136-104. Mais ce n’est pas volé pour autant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC sans pitié. Avec son impressionnant 23 sur 47 à 3-points, le Thunder a roulé sur les Cavaliers, en plus de les étouffer en défense, en les forçant à prendre des tirs toujours difficiles, contestés et sans rythme, ou en les forçant à perdre des ballons pour mieux se déployer sur jeu rapide ensuite. Le duo Gilgeous-Alexander/Holmgren s’est chargé d’alimenter la marque toute la soirée et le coup de chaud derrière l’arc de Luguentz Dort et Isaiah Joe en première mi-temps a également aidé à faire le « break » avant la pause. Une démonstration de force, en bonne et due forme, de la part des champions en titre, à peine bousculés dans ce match.

– Cleveland ne boxait pas dans la même catégorie. Outre leur incapacité à éteindre les shooteurs du Thunder, les Cavaliers ont aussi beaucoup souffert quand il s’agissait de prendre soin du cuir (21 ballons perdus), ce qui les a constamment déstabilisés en défense. Certes, la domination au rebond offensif (19 prises) et l’agressivité vers le cercle (28 sur 35) a permis de faire illusion pendant un temps, mais l’écart entre les deux formations était trop important. Ce n’est de toute façon pas en shootant à 37%, avec un piteux 8 sur 35 à 3-points, que les coéquipiers d’un Donovan Mitchell en travers auraient pu espérer mieux.

– Deux blessés supplémentaires à OKC. Après Jalen Williams et Isaiah Hartenstein (en plus de Nikola Topic et Thomas Sorber bien sûr), ce sont maintenant Alex Caruso et Jaylin Williams, touchés en cours de match, qui rejoignent l’infirmerie du Thunder. Le premier souffre de l’aine et le second souffre du dos, compliquant un peu plus la tâche de Mark Daigneault, mais ouvrant la voie à un retour d’Ousmane Dieng dans la rotation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.