Une pluie de signes a relancé Jabari Smith Jr. de loin

Depuis le début de l’année civile, les Rockets traînaient un vrai déficit d’adresse. Mais sur leurs deux dernières sorties, les hommes d’Ime Udoka ont enfin semblé retrouver la mire. Contre Minnesota, Kevin Durant avait flambé (39 points) tandis que, dans son sillage, Jabari Smith Jr. était resté en difficulté (9 points, 3/12 au tir). Face à New Orleans, en revanche, l’ailier-fort avait la main chaude.

En délicatesse depuis le début de 2026 (23% de réussite), Jabari Smith Jr. ouvre ce duel avec un 3-points ouvert dans le corner, histoire de se mettre dans le rythme. Dès lors, le numéro 10 déroule : les tirs partent vite, avec confiance, et surtout ils tombent dedans.

Dans le quatrième quart-temps, alors que Houston compte 14 points d’avance, il se charge de plier l’affaire. Il est d’abord servi par Amen Thompson pour sanctionner derrière l’arc, plein axe. Puis, quelques possessions plus tard, il combine avec Kevin Durant et plante encore de loin, malgré la contestation de Micah Peavy.

« C’est incroyable : il a tiré avec confiance, sans état d’âme », salue d’ailleurs Kevin Durant. « Il a juste mis des tirs sans se soucier de ceux qu’il ratait. On va en avoir besoin à l’avenir. Il doit s’appuyer là-dessus et continuer sur sa lancée. On va continuer de lui faire confiance, et quand il rentre ses tirs, on joue à un tout autre niveau. »

Les planètes s’alignent

Ce dernier panier primé est sa septième « ogive » de la soirée, un nouveau record personnel. Il termine avec 32 points à 11/21 au tir : son meilleur total de la saison, et à deux unités de son record en carrière.

Interrogé après le match, Jabari Smith Jr. a expliqué cette soirée parfaite, nourrie par une série de petits signes.

« Je l’ai su dès le réveil, parce que c’est l’anniversaire de mon frère », raconte-t-il. « Il n’était pas là, mais j’ai pensé à lui toute la journée. Alors j’ai joué avec un peu plus de passion, et j’ai laissé les tirs partir. »

Autre clin d’œil : au Toyota Center, la franchise avait distribué des « bobbleheads » à son effigie…

« J’ai reçu beaucoup d’amour avant le match : tout le monde me montrait ces figurines avec ma tête dessus, donc je me sentais bien », poursuit-il. « Ma mère est arrivée en avance, elle a fait la queue pour en obtenir, comme si je n’allais pas en avoir 60 dans ma voiture… mais elle était heureuse. »

Avec ce succès, Houston a remporté trois de ses quatre derniers matchs. Une dynamique lancée face aux Bulls, une rencontre déjà marquée par un Jabari Smith Jr. décisif, malgré un modeste 2/7 derrière l’arc. Car quand l’ailier fort sanctionne les espaces laissés par les défenses adverses, les Rockets changent clairement de dimension.

Jabari Smith Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31:02 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 31:54 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30:06 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2 2025-26 HOU 38 34:41 42.5 34.5 75.0 1.6 5.4 6.9 1.8 2.8 0.8 1.4 0.8 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.