Kevin Durant, symbole d’une équipe de Houston qui a retrouvé son adresse

Publié le 17/01/2026 à 8:22

NBA – L’ailier de 37 ans a signé sa plus grosse sortie de la saison face à Minnesota (39 points), en étant capable de frapper à 3-pts, ce qui n’était plus le cas depuis le début de l’année civile.

Depuis le début de l’année 2026, les Rockets avaient perdu leur adresse extérieure dans des proportions historiques. Kevin Durant en était un symbole fort avec un vilain 28% de réussite à 3-pts après huit matches dans cette nouvelle année. Face à des Wolves solides en défense, il fallait retrouver la cible pour espérer l’emporter.

« Avant-match, j’étais tellement concentré sur mon tir à 3-pts : ne pas se précipiter, finir son geste. Et essayer de répéter ça pendant la rencontre », raconte l’ailier, qui va réussir à shooter à 6/8 dans l’exercice. « J’étais conscient de ça. J’étais en difficulté à 3-pts ces derniers matches et je voulais inverser les choses. »

Avec ses 39 points à 11/18 au shoot, « KD » signe son record de saison, avec plusieurs tirs à mi-distance et à 3-pts très difficiles face aux longs bras de Rudy Gobert, Naz Reid ou Jaden McDaniels, dans la victoire de Houston. Néanmoins, il n’oublie pas ses trois ratés sur la ligne des lancers-francs (11/14).

« Parfois, c’est moi qui apporte l’énergie aux jeunes joueurs »

Quand on tourne à 89% de réussite sur la ligne comme lui cette saison, être à 78% dans un match, pour un tel perfectionniste, c’est dommage… « Mes lancers-francs ont disparu, donc je dois m’assurer que mon tir à 3-pts et mon adresse aux lancers-francs fonctionnent en même temps », glisse-t-il.

Les Wolves, Rudy Gobert surtout, ont encore plus manqué de précision sur la ligne des lancers-francs dans le dernier quart-temps (6/12) et cela a bien aidé Houston.

Kevin Durant a ainsi été le leader, celui qui porte sa formation offensivement et fait la différence. « J’apporte l’énergie ! Parfois, c’est moi qui apporte l’énergie aux jeunes joueurs », sourit l’ancien de Brooklyn et Phoenix quand on lui demande comment il se sent autour des jeunes de ce groupe. « Je me nourris de leur énergie. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3
2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3
2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1
2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7
2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0
2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1
2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0
2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4
2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2
2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1
2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4
2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0
2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9
2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9
2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7
2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0
2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1
2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6
2025-26 HOU 36 36:25 51.3 39.0 89.4 0.4 5.1 5.4 4.4 2.1 0.7 3.0 1.0 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Jonathan Demay
