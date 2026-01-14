Jabari Smith Jr. maladroit mais « clutch »

L’année 2026 ne souriait pas à Jabari Smith Jr. jusqu’à maintenant. Dans la série des trois défaites de suite de son équipe, l’ailier fort de Houston était en grande souffrance avec son tir extérieur, avec un très faible 12/47 au shoot (seulement 25% de réussite) dont un affreux 1/20 derrière la ligne à 3-pts ! Face aux Bulls, pendant quasiment toute la rencontre, il n’a pas réussi à inverser la tendance.

Au moment où l’on entre dans le « money time », l’intérieur texan affiche un 3/10 au shoot dont aucune réussite derrière l’arc après cinq tentatives…

« Je me sentais coupable des défaites. J’avais le sentiment que, si je montais d’un cran, on allait gagner des matches », note-t-il. « C’était une période difficile au shoot pour moi mais je devais continuer de tirer, de croire que ça allait fonctionner. La roue allait tourner donc ça fait du bien de voir des tirs tomber dedans. »

Récompensé de sa persévérance

Alors que Chicago a encore un point d’avance, Jabari Smith Jr. trouve la cible à 3-pts une première fois. Une minute après, il marque à mi-distance, et 25 secondes après, il frappe encore derrière l’arc. Huit points en 100 secondes, qui permettent à Houston de l’emporter et de briser sa série noire.

L’analyse du joueur était donc bonne : avec plus d’adresse de sa part, son équipe allait gagner. « C’était important », affirme Ime Udoka. « C’est bien de le voir garder confiance, de rester agressif, de prendre les tirs et de ne pas passer. Il a été récompensé. »

L’intérieur termine ce succès avec 18 points à 6/13 au shoot et 7 rebonds. Et même si son 2/7 à 3-pts n’est pas encore brillant, peut-être que cette bonne séquence dans une fin de rencontre serrée va le relancer.

« Quand on ne marque pas, ça peut peser sur vous. Mais si on continue, on sait que la balle va revenir et que si on tir avec confiance, qu’on prend un vrai bon tir, alors ça va le faire. Jabari l’a fait », conclut Kevin Durant.

Jabari Smith Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31:02 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 31:54 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30:06 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2 2025-26 HOU 35 34:38 43.2 34.4 76.4 1.5 5.3 6.9 1.9 2.9 0.8 1.3 0.8 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.