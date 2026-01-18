Steve Kerr ne voit personne battre la saison à 73 victoires des Warriors

39 victoires de suite jusqu’à la fin de la saison régulière. Voilà ce que devrait réaliser le Thunder (35v-8d), battu la nuit passée par le Heat, pour terminer son exercice actuel avec 74 succès au compteur, et 8 défaites. Et ainsi faire mieux que les Warriors lors de la saison 2015/16 historique, terminée avec 73 victoires et 9 défaites.

Un exploit, imaginé plus tôt dans la saison, désormais donc impossible pour la formation d’OKC, moins régulière dans ses résultats ces dernières semaines. Ce qui confirme un sentiment partagé par Steve Kerr, en amont du déplacement de ses Warriors à Charlotte : aucune équipe ne fera mieux que sa formation.

« Je me souviens qu’à l’époque, je me disais : ‘Impossible’. Et puis, il y a environ un mois, j’ai pensé qu’il serait battu. Mais maintenant, je ne pense pas qu’il soit possible que quiconque le batte à nouveau. C’est quelque chose de tellement difficile, mais Oklahoma City semblait être en passe de le faire », décrit le technicien.

« La raison pour laquelle c’est si dur, c’est qu’il faut une santé parfaite, il faut avoir de la chance. Et la plupart des équipes ne vont probablement pas se pousser autant pour l’atteindre. C’est tellement difficile. Je parierais que ce record ne sera pas battu », se projette Steve Kerr, déjà membre de l’équipe qui avait établi le précédent record, les Bulls de 1996 avec 72 victoires.

Toujours très fier de cet accomplissement collectif, le coach assure que ce record, et la saison qui s’était terminée par le titre des Cavs malgré une avance de 3-1 en Finales, ne sont pas des sujets dont le groupe discute.

« C’est assez fou que ce soit arrivé »

« Jamais. Nous avons une bannière accrochée dans le centre d’entraînement commémorant le record et, à part cela, on n’en parle jamais. C’est un accomplissement incroyable. C’est tout simplement stupéfiant de repenser au fait d’avoir gagné autant de matchs. Je pense que ma statistique préférée de toute cette période était que nous avons enchaîné environ 135 matchs sans perdre deux fois de suite », se remémore-t-il.

Une statistique – qui s’est en réalité étendue à 146 matchs à cheval entre les saisons régulières 2016 et 2017 – beaucoup moins médiatisée, mais qui en dit tout autant sur la régularité de sa formation à l’époque.

« Parce que perdre deux fois de suite dans cette ligue, c’est presque inévitable. Ne serait-ce qu’en raison de la façon dont le calendrier est conçu, des blessures et de tout le reste. Donc, enchaîner plus de 130 matchs sans subir deux revers consécutifs était juste stupéfiant. Je suis donc vraiment fier d’avoir fait partie de cette équipe, mais je ne passe pas énormément de temps à regarder en arrière », poursuit Steve Kerr.

Ce dernier dit ne pas avoir de regret par rapport à la fin de cet exercice 2016 terminé par une défaite en finale. Sa formation a laissé beaucoup d’énergie pour s’emparer de ce record. Il se souvient d’un match disputé à Memphis, à la toute fin de saison, où le technicien avait mobilisé « 11 à 12 joueurs ». À la mi-temps, Draymond Green lui avait lancé : « ‘Coach, on le veut tous. Ne joue pas à ça. Allons le chercher.’ C’était ça, la mentalité de l’équipe. »

« Cela ne nécessite même pas de regarder en arrière », dit encore Steve Kerr, avant de finir : « On ressent la tension du marathon que représente cette saison de 82 matchs. Il y a trop de choses qui peuvent arriver et qui vous font dérailler pendant un match ou deux. Et après, c’est fini. C’est assez fou que ce soit arrivé. »