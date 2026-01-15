Sans Nikola Jokic, les Nuggets retrouvent la deuxième place à l’Ouest

On pensait que les Nuggets allaient sombrer lorsque, coup sur coup, Nikola Jokic et Jonas Valanciunas ont rejoint une infirmerie déjà pleine, mais cette nuit, les joueurs de David Adelman ont remporté une sixième victoire en neuf matches. Résultat : les voilà à la 2e place de la conférence Ouest alors qu’ils auraient pu décrocher.

« Je ne sais pas d’où vient l’énergie. Je pense que ça vient simplement de la confiance qu’on a en nous et les uns envers les autres » réagit Aaron Gordon après la victoire à Dallas. « Je pense que le coach nous transmet pas mal d’énergie avant les matchs. Il sait comment ne pas trop en faire, ni pas assez. »

Mais comment expliquer que les Nuggets 2025/26 soient capables de gérer au mieux l’absence de leur leader, et de l’officieux MVP de cette première partie de saison ? « C’est une équipe différente de celles des années précédentes. Et c’est un hommage aux gars sur le parquet et dans ce vestiaire. On a beaucoup de talent. Évidemment, le « grand » nous manque énormément. Mais on va faire ce qu’on peut jusqu’à ce qu’il revienne. »

La meilleure équipe de la NBA en déplacement

Avec 17 victoires pour 7 défaites, les Nuggets possèdent le meilleur bilan à l’extérieur de toute la NBA, et même en back-to-back, l’équipe trouve les ressources pour gagner à La Nouvelle-Orléans un soir, puis à Dallas le lendemain.

« C’est un groupe résilient. Je l’ai déjà dit, et je ne veux pas en faire un film Disney, mais ces gars s’aiment bien et aiment jouer ensemble » souligne David Adelman. « Il y a toujours de la fatigue dans ce genre de matchs. Je fais jouer Jamal énormément, Tim (Hardaway Jrà joue bien au-delà des minutes qu’on avait prévues. Mais ces gars-là continuent de se battre, de chercher des solutions pour gagner.”

Résultat : des joueurs se révèlent comme Peyton Watson, Jamal Murray prouve qu’il peut être un leader, et les Nuggets sortiront grandis et meilleurs de cette période sans Nikola Jokic.

« Je découvre qu’on peut jouer de beaucoup de façons différentes si nécessaire. Ce n’est pas juste : ‘On perd de l’efficacité offensive sans lui’. Je pense à plus tard : si on a la chance d’être en playoffs et que Nikola prend deux fautes rapides, on aura déjà vu plein de styles différents de notre part » apprécie David Adelman. « Ce n’était pas le plan en début de saison : Valanciunas absent, jouer ‘small ball’ avec Payton et Spencer, Zeke, Don… Il faut trouver une manière différente de jouer chaque soir. On est dedans, on vit la saison, on avance… mais ces gars ont vraiment joué tellement de styles différents. Lorsqu’on avait été champion, ce qui m’avait marqué, c’est que notre ‘second unit’ était complètement différente du cinq majeur : un groupe dur, défensif, qui trouvait une manière de tenir jusqu’au retour en jeu de Nikola et Jamal… »