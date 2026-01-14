LeBron James tente d’éteindre l’incendie après les propos de son agent sur Austin Reaves

Drôle de dynamique à Los Angeles. Alors que les Lakers ont mis fin à leur série de défaites en venant à bout des Hawks grâce à un très bon LeBron James, le « King » a été obligé de répondre aux questions sur son agent, Rich Paul, qui s’est lancé à son tour dans l’univers médiatique et donne des conseils de transfert aux « Purple & Gold »…

Dans son podcast avec Max Kellerman, l’agent envisageait un trade d’Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr !

« Je pense que vous le savez tous désormais : Rich est son propre patron, et ce que Rich dit n’est pas le reflet direct de ce que je ressens. Et j’espère que les gens le savent. J’espère qu’ils le savent, et si certains ne sont pas assez sensés pour le comprendre, alors je ne sais pas quoi leur dire » a répondu LeBron James à ESPN.

Mais est-ce que ses propres coéquipiers le savent ? Comment Austin Reaves prend-il de son côté le fait que l’agent de son coéquipier conseille aux Lakers de l’échanger ?

« AR (Austin Reaves) sait ce que je ressens pour lui. Il suffit de nous regarder sur le banc. AR et moi, on parle tous les jours. Donc AR sait ce que je ressens, et j’espère qu’AR — ou son entourage — ne me regardera pas en se disant que ce sont mes mots qui sortent à travers Rich » assure encore LeBron James sur le sujet.

L’agent d’Austin Reaves vient en discuter avec Rich Paul

Le meilleur marqueur de l’histoire NBA assure que Rich Paul ne l’a pas consulté avant de se lancer dans un podcast.

« Rich, c’est ce qu’il fait. C’est son délire à lui. Il fait ce qu’il veut, il parle de ce qu’il veut, mais je n’ai absolument aucune discussion avec lui sur les sujets qu’il va aborder ou sur ce dont ils vont parler. Il est son propre patron et c’est sa plateforme » continue l’ailier des Lakers. En interne, ESPN et d’autres sources confirment toutefois que les déclarations de Rich Paul ont causé quelques remous, et ont fait grincer pas mal de dents…

Le mois dernier, Rich Paul avait ainsi déjà expliqué que les Lakers n’étaient pas vraiment des candidats au titre car ils manquaient de qualités physiques et d’envergure. Sa proposition de transfert d’Austin Reaves en échange de Jaren Jackson Jr. s’inscrit d’ailleurs dans cette logique et il est bien difficile de ne pas y voir une forme de pression.

D’ailleurs, selon ESPN, Reggie Berry, l’un des agents d’Austin Reaves, a abordé Rich Paul à la mi-temps de la rencontre face aux Hawks, pour discuter notamment de ses idées de transfert évoquées sur la place publique.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 23 35:18 50.7 36.5 87.3 0.7 4.5 5.2 6.3 2.3 1.0 3.3 0.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.