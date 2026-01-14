Le MVP de la nuit | LeBron James se régale en back-to-back

Après avoir joué 33 minutes la veille contre les Kings, LeBron James allait-il enfin enchaîner dès le lendemain face aux Hawks ? La question se posait ce mardi puisqu’il n’avait toujours pas fait un « back-to-back » cette saison.

« Son endurance, au niveau de son esprit de compétition, est hors catégorie car on ne s’attendait pas à ce qu’il puisse jouer. C’est normal quand on a 41 ans et qu’on joue beaucoup. Il a essayé, en faisant sa routine », explique ainsi JJ Redick. « J’ai fait des soins ce mardi et je voulais voir comment mon corps allait réagir. Je me sentais plutôt bien », ajoute le « King ».

Cela s’est confirmé sur le parquet. Dès le début de rencontre, l’ailier prend les commandes en distribuant les passes décisives. Ensuite, avec ou sans le ballon, il va parfaitement dévorer les espaces pour enfiler les paniers.

« C’est maintenant que je le sens »

La performance collective de Los Angeles est presque parfaite et LeBron James fut le patron de cette rencontre, en signant un de ses meilleurs matches de la saison avec 31 points à 12/20 au shoot, 10 passes et 9 rebonds en 33 minutes. Un rebond de plus et il réalisait le 123e triple-double de sa carrière…

« Je ne prends pas pour acquis ce qu’il fait. C’est dommage qu’il s’investisse autant, qu’il soit si passionné, et que certaines personnes parlent de lui de cette façon. C’est dingue. Il suffit de venir le voir au quotidien, d’observer son implication. Il est incroyable », admire son coach.

Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a réussi à enchaîner deux rencontres en deux jours à 41 ans. La preuve que le temps n’a toujours pas de prise sur lui ? « C’est maintenant que c’est un souci et c’est maintenant que je le sens », sourit-il dans le vestiaire, quand il évoque le fait de jouer deux fois en deux jours à son âge.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 20 33:18 50.8 30.4 72.4 0.6 5.0 5.5 6.8 1.5 1.1 2.6 0.6 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.