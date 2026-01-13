Quatre matchs en cinq jours, un programme musclé pour le Heat et les Bulls

La semaine dernière a été marquée par un événement assez rare, à savoir le report du match entre Chicago et Miami. Le parquet de l’United Center était devenu impraticable car trop glissant, la faute à une journée particulièrement chaude et pluvieuse du côté de Windy City, et alors que les Blackhawks, l’équipe de hockey sur glace de la ville, avaient joué un match la veille dans la salle. La glace présente sous le parquet, couplée à l’air chaud dans la salle, ont entraîné de l’humidité et donc de la condensation sur le terrain des Bulls.

La NBA savait le casse-tête qui allait se présenter pour recaser ce match dans un calendrier au rythme déjà soutenu. Le seul compromis trouvé par la ligue va ainsi contraindre les deux formations à disputer trois matchs en trois soirs. Au total, les deux équipes auront à jouer quatre matchs en cinq jours !

Le hasard du calendrier va aussi faire que Miami et Chicago vont s’affronter trois fois de suite, le match prévu jeudi ayant été reporté au 29 janvier. Les deux jours suivants, les deux équipes s’affronteront à Miami, les deux matchs initialement prévus les 30 janvier et 1er février au Kaseya Center ayant été décalés au 31 janvier et 1er février.

Le programme sera donc chargé, alors que les Bulls ont un déplacement prévu à Indiana le 28 janvier, et que le Heat recevra Orlando dans le même temps. En espérant que le risque de blessure, évité par le report du match, ne soit pas décuplé dans deux semaines avec cet enchaînement de matchs qui ne manquera pas de peser sur les organismes…