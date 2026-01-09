Le parquet du United Center impraticable, la NBA reporte Bulls – Heat

La rencontre initialement prévue ce jeudi entre Bulls et Heat n’a pas pu avoir lieu, à cause d’un problème de condensation sur le parquet. L’United Center a ainsi été victime d’une succession d’événements qui ont mené au report de ce match.

Pour commencer, les personnes présentes sur place ont remarqué qu’il y avait une fuite dans le toit de la salle. Ensuite, la ville de Chicago a connu une journée particulièrement chaude et pluvieuse tandis que les Blackhawks, l’équipe de hockey sur glace, avaient joué un match mercredi dans cette salle. La glace présente sous le parquet couplée à l’air chaud dans la salle ont entraîné de l’humidité et donc de la condensation sur le terrain des Bulls.

Cependant, décision était prise, dans un premier temps, de faire jouer la rencontre. Les joueurs des deux équipes sont allés sur le parquet pour s’échauffer, mais ils ont tous constaté que le parquet était impraticable.

« Les joueurs se plaignaient des deux côtés », explique Erik Spoelstra. « En entrant sur le terrain, nous avons tout de suite remarqué que l’on ne pouvait pas jouer. »

Deux heures d’attente pour rien…

Pourtant, les employés de l’United Center ont, pendant de longues minutes, tenté de nettoyer le sol avec des serviettes et des serpillères, sans succès. Après plus de deux heures d’attente, le match a fini par être reporté à une date ultérieure indéfinie pour le moment. Cependant, il sera impossible de rejouer cette partie lors de cette fin de semaine puisque les Blackhawks jouent à Chicago ce vendredi tandis que le Heat a un « back-to-back » samedi et dimanche et ne peut donc pas jouer lundi prochain non plus.

« Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler », concède Tre Jones. « Ils continuaient de nous dire d’attendre et, toutes les quinze minutes, ils venaient nous voir en nous disant qu’ils tentaient de résoudre le problème pour que l’on ait un parquet praticable. »

Pendant ces longues minutes d’attente, Tyler Herro et Benny the Bull se sont livrés à un concours de tirs depuis le milieu de terrain, remporté par la mascotte de Chicago dès sa première tentative.