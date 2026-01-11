Dennis Schröder suspendu pour avoir voulu frapper Luka Doncic !

Flamboyant avec l’Allemagne à l’EuroBasket cet été, Dennis Schröder peine à en faire de même avec les Kings, bons derniers de la conférence Ouest (8 victoires – 30 défaites). Et il fait plus parler de lui pour son comportement hors des parquets, puisque la NBA annonce qu’il est suspendu pour les trois prochains matches de son équipe !

La raison ? Une quarantaine de minutes après la défaite de Sacramento à Los Angeles, le 28 décembre dernier, le meneur a « confronté et tenté de frapper un autre joueur » en sortant du vestiaire. Chris Haynes précisera dans la foulée que le joueur qu’il recherchait dans les travées de la Crypto.com Arena n’était autre que… Luka Doncic !

Hasard ou coïncidence, les Kings devaient retrouver les Lakers ce lundi, mais l’Allemand ne disputera donc pas cette partie face au Slovène. Pas plus que celle contre les Rockets (ce dimanche) et contre les Knicks (mercredi). À noter qu’il va perdre quasiment 300 000 dollars de salaire à cause de sa suspension.

« Tu aurais dû signer ce contrat… »

Quelques instants plus tard, ESPN nous en apprend davantage sur sur ce qui s’est déroulé en coulisses. Ainsi, les deux hommes s’étaient chauffés à plusieurs reprises pendant le match, Luka Doncic lançant notamment à Dennis Schröder – qui menaçait déjà de le « défoncer »… – qu’il « aurait dû signer ce contrat ». Faisant référence aux 82 millions de dollars sur quatre ans qu’il avait soi-disant refusé de Los Angeles en 2021.

Après coup, la tension est encore montée d’un cran lorsque Dennis Schröder a aperçu Luka Doncic non loin des vestiaires. Il lui a alors dit qu’il ne pouvait pas le traiter de « salope » sur le parquet et faire comme si de rien n’était en dehors. Deandre Ayton est ensuite venu l’éloigner de Luka Doncic et la sécurité est intervenue, Dennis Schröder étant finalement escorté jusqu’au bus des Kings.

Luka Doncic a fini par regagner sa voiture, accompagné par son père. En mars, les Lakers doivent affronter les Kings pour la quatrième et dernière fois de la saison, risquant de relancer sa rivalité avec Dennis Schröder.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 SAC 30 27:30 40.9 34.4 81.1 0.5 2.8 3.3 5.8 1.7 0.8 2.0 0.2 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.