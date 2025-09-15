Dennis Schröder : « C’est la meilleure équipe dans laquelle j’ai joué »

Au panthéon des légendes du basket FIBA, Dennis Schröder s'est taillé une place de choix grâce à ses performances sous les couleurs de l'Allemagne. Jusqu'à ce week-end, seuls six joueurs avaient réussi à glaner les titres de MVP de la Coupe du monde et de l'EuroBasket. Sauf qu'ils sont maintenant sept dans ce cercle fermé.

La veille de ses 32 ans, le meneur s'est offert le plus beau des cadeaux d'anniversaire avec son titre de meilleur joueur de l'Euro 2025, deux ans après avoir remporté celui de meilleur joueur du Mondial 2023. Imitant Sergei Belov, Drazen Dalipagic, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dirk Nowitzki et Pau Gasol… qui ont tous rejoint le Hall of Fame FIBA.

« Je suis Dennis Schröder et tout le monde a son propre héritage » a-t-il toutefois tempéré, notamment quand les comparaisons avec Dirk Nowitzki, un autre allemand de génie, sont arrivées sur la table. « Mon nom est Dennis Schröder, je reste juste Dennis Schröder et voilà mon héritage. »

Pour Maodo Lo, il ne fait pourtant aucun doute que le nom de son compatriote finira auprès des plus grands : « Il se donne les moyens d'y être oui, parce que remporter ces tournois, sur les scènes européenne ou mondiale, au niveau international… C'est énorme. Pensez aux légendes qui l'ont fait pour rendre leurs sélections victorieuses. Dennis nous a menés durant tant d'années… Bien sûr qu'il le mérite, c'est évident. »

Le héros du « money time »

S'estimant « privilégié » de représenter l'Allemagne, et désireux de « le faire jusqu'à 40 ans », Dennis Schröder se réjouit avant tout de faire partie d'un groupe aussi soudé, où tout le monde est prêt à se sacrifier pour son coéquipier.

« Ce groupe est si spécial, c'est comme si nous étions en sortie scolaire » apprécie-t-il. « Tout le monde aime venir et jouer pour ce maillot. Détenir deux titres en même temps… C'est juste incroyable. Nous sommes une vraie équipe, c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Les gars sont géniaux, ils ont des personnalités incroyables. On ne peut pas demander mieux. »

Pourtant pas au mieux en finale, se contentant longtemps de distribuer les caviars pour les autres quand ses tirs ne rentraient pas, Dennis Schröder avait gardé le meilleur pour la fin, inscrivant les 6 derniers points de l'Allemagne. Avec évidemment ce « layup » main gauche puis ce tir en tête de raquette de toute beauté, dans les 90 dernières secondes…

« On ne recule jamais sous pression, dans les moments-clés. Pas seulement moi, mais toute l'équipe, tout le monde est tellement confiant et c'est juste énorme » a-t-il rappelé, sans manquer de prévenir qu'il faudra aussi compter sur la Nationalmannschaft en 2027, en 2028 et en 2029. « On veut maintenant garder ce niveau et gagner encore plus de titres. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 75 28 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2024-25 * DET 28 25 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.2 2.0 0.5 1.2 0.2 10.8 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.