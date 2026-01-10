Matchs
Les Warriors retrouvent enfin leur attaque

Publié le 10/01/2026 à 16:08

NBA – Depuis onze rencontres, les Warriors affichent la 3e meilleure attaque de la NBA.

Après deux mois de tâtonnements, les Warriors semblent enfin avoir trouvé la bonne formule. Longtemps plombée par des pertes de balle à répétition et un manque de fluidité offensive, l’équipe de Steve Kerr affiche aujourd’hui un visage bien plus conforme aux attentes.

La victoire autoritaire contre Sacramento n’est qu’un symbole parmi d’autres : depuis le 18 décembre, Golden State a remporté huit de ses onze matchs, avec une attaque redevenue l’une des plus efficaces de la ligue.

Le retour en forme d’Al Horford et de De’Anthony Melton a tout changé. Présents, disponibles, capables de stabiliser les rotations, les deux vétérans ont redonné de la cohérence au collectif. Résultat : davantage de passes, moins de déchets, et un rythme qui étouffe les défenses adverses.

« On est dans un bon rythme avec notre rotation, et ça aide d’avoir les mêmes cinq sur le terrain », explique Steve Kerr.
« Avoir Melt et Al tous les deux en bonne santé et performants, ça correspond à la version de l’équipe qu’on imaginait quand on les a signés cet été. La richesse est là, et on commence vraiment à trouver un bon rythme. »

Moins de pertes de balle, plus de passes décisives

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En l’espace de quelques semaines, l’efficacité offensive (offensive rating) des Warriors est passé du ventre mou de la ligue au top 3 NBA : 119.3 points sur 100 possessions. Encore plus frappant : leur ratio passes décisives / ballons perdus est passé de 1,71 (19e) à 2,09 (8e). C’est la preuve d’un basket plus réfléchi, plus discipliné.

Stephen Curry le reconnaît : Golden State a appris à ses dépens. La claque reçue à Toronto a servi d’électrochoc. Depuis, la priorité est claire : sécuriser la balle, jouer juste, et faire confiance au mouvement collectif.

« Une grande partie de ça vient de Melton, d’Al, de Gui Santos, qui apportent énormément, et de Will Richard qui a trouvé sa place dans la rotation », souligne Curry. « Des gars qui n’étaient pas disponibles ou pas du tout en début de saison jouent maintenant. Ça nous aide à mieux organiser les rotations. Notre défense a été plutôt solide toute l’année, mais l’attaque était irrégulière. Les vétérans, surtout Melton et Horford, nous aident énormément à connecter les différents cinq. Et maintenant, on joue un basket plus réfléchi. Il faut simplement continuer comme ça. »

La défense, elle, n’a jamais vraiment faibli. Mais désormais, l’attaque suit. Et quand les Warriors trouvent cet équilibre, ils redeviennent une équipe dangereuse. Reste maintenant à confirmer, et la calendrier est très, très favorable avec six matches de suite à domicile.

LEXIQUE

Offensive Rating : estimation du nombre de points marqués par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.

Par Fabrice Auclert
