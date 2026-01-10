Les Warriors retrouvent enfin leur attaque

Après deux mois de tâtonnements, les Warriors semblent enfin avoir trouvé la bonne formule. Longtemps plombée par des pertes de balle à répétition et un manque de fluidité offensive, l’équipe de Steve Kerr affiche aujourd’hui un visage bien plus conforme aux attentes.

La victoire autoritaire contre Sacramento n’est qu’un symbole parmi d’autres : depuis le 18 décembre, Golden State a remporté huit de ses onze matchs, avec une attaque redevenue l’une des plus efficaces de la ligue.

Le retour en forme d’Al Horford et de De’Anthony Melton a tout changé. Présents, disponibles, capables de stabiliser les rotations, les deux vétérans ont redonné de la cohérence au collectif. Résultat : davantage de passes, moins de déchets, et un rythme qui étouffe les défenses adverses.

« On est dans un bon rythme avec notre rotation, et ça aide d’avoir les mêmes cinq sur le terrain », explique Steve Kerr.

« Avoir Melt et Al tous les deux en bonne santé et performants, ça correspond à la version de l’équipe qu’on imaginait quand on les a signés cet été. La richesse est là, et on commence vraiment à trouver un bon rythme. »

Moins de pertes de balle, plus de passes décisives

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En l’espace de quelques semaines, l’efficacité offensive (offensive rating) des Warriors est passé du ventre mou de la ligue au top 3 NBA : 119.3 points sur 100 possessions. Encore plus frappant : leur ratio passes décisives / ballons perdus est passé de 1,71 (19e) à 2,09 (8e). C’est la preuve d’un basket plus réfléchi, plus discipliné.

Stephen Curry le reconnaît : Golden State a appris à ses dépens. La claque reçue à Toronto a servi d’électrochoc. Depuis, la priorité est claire : sécuriser la balle, jouer juste, et faire confiance au mouvement collectif.

« Une grande partie de ça vient de Melton, d’Al, de Gui Santos, qui apportent énormément, et de Will Richard qui a trouvé sa place dans la rotation », souligne Curry. « Des gars qui n’étaient pas disponibles ou pas du tout en début de saison jouent maintenant. Ça nous aide à mieux organiser les rotations. Notre défense a été plutôt solide toute l’année, mais l’attaque était irrégulière. Les vétérans, surtout Melton et Horford, nous aident énormément à connecter les différents cinq. Et maintenant, on joue un basket plus réfléchi. Il faut simplement continuer comme ça. »

La défense, elle, n’a jamais vraiment faibli. Mais désormais, l’attaque suit. Et quand les Warriors trouvent cet équilibre, ils redeviennent une équipe dangereuse. Reste maintenant à confirmer, et la calendrier est très, très favorable avec six matches de suite à domicile.

LEXIQUE

Offensive Rating : estimation du nombre de points marqués par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.