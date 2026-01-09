Pascal Siakam et les Pacers offrent à Rick Carlisle sa 1 000e victoire !

Voilà presque un mois que Rick Carlisle était bloqué à 999 victoires. Et ce n’est donc que ce 8 janvier que l’entraîneur des Pacers a pu célébrer son entrée dans le club des 1000, pour rejoindre Gregg Popovich, Phil Jackson, Don Nelson, Jerry Sloan, Larry Brown ou Pat Riley au panthéon des coaches les plus victorieux de l’histoire.

C’est qu’Indiana, pire équipe de ce début de saison, restait sur 13 défaites consécutives, un record de franchise.

Et à Charlotte, les Pacers ont bien failli encore une fois laisser filer le match. Pourtant, Pascal Siakam (30 points, 14 rebonds) et ses coéquipiers imposent leur tempo en début de match pour prendre un avantage (6-18) qu’ils conserveront pendant une grosse partie de la rencontre. Le problème, c’est qu’en face, LaMelo Ball, utilisé en 6e homme, rentre un 3-points fou pour finir le premier quart-temps, et que ça booste sa confiance !

Le meneur de jeu (33 points à 7/15 de loin) enchaîne les réussites primées, même avec la faute, et Charlotte reste au contact (58-60) lorsque les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps.

Pascal Siakam et TJ McConnell, duo infernal

Secondé par Kon Knueppel, LaMelo Ball continue de pousser fort en troisième quart-temps, mais il tombe sur un TJ McConnell (23 points, 8 passes) bien décidé à ne pas laisser son équipe enchaîner un 14e revers de suite.

Le remplaçant s’occupe de tout pour permettre aux Pacers de garder la main, sauf que Miles Bridges fait à son tour sentir son impact. Indiana reste en tête mais les fautes d’Indiana, notamment de Jay Huff dans la lutte au rebond face à Moussa Diabaté, permettent aux Hornets de prendre trois points d’avance (112-109) avant la dernière minute.

On se dit que les Pacers ont encore laissé passer leur chance, mais ce diable de TJ McConnell marque à mi-distance, puis Pascal Siakam fait chuter Miles Bridges pour filer au lay-up. Et TJ McConnell surgit pour intercepter la remise en jeu rapide de Moussa Diabaté pour LaMelo Ball, afin d’obliger les Hornets à faire faute !

Collin Sexton a le tir de l’égalisation mais son shoot est beaucoup trop court. Victoire finale des Pacers (112-114) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rick Carlisle enfin dans le club des 1000. Il aura dû être patient mais c’est fait : Rick Carlisle devient le 11e coach à compter au moins 1000 victoires en saison régulière. Il rejoint Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Doc Rivers, Phil Jackson, Larry Brown et Rick Adelman.

– LaMelo Ball utilisé en sortie de banc. Comme les Spurs avec Victor Wembanyama ou les Pelicans avec Zion Williamson, les Hornets tentent l’expérience LaMelo Ball en 6e homme. Pas pour tous les matchs, mais en back-to-back, la stratégie a pour but de ménager ses chevilles et de lui permettre de disputer les quatrièmes quart-temps. Ça ne l’a pas trop gêné face aux Pacers, au contraire puisqu’il termine avec 33 points à 7/15 de loin !

– L’impact de Pascal Siakam et TJ McConnell. Les deux leaders ont eu besoin de s’arracher pour arrêter la spirale infernale de leur équipe. Avec 30 points et 14 rebonds, le Camerounais a donné le ton et inscrit le layup de la victoire quand le remplaçant a fait beaucoup, beaucoup de bien en sortie de banc. Avec son activité incessante (23 points, 8 passes, 4 interceptions), il a même par moments porté les Pacers… jusqu’à cette interception décisive.

