À Orlando, on vise le All-Star Game 2030

Cela fait 14 ans qu’Orlando n’a plus accueilli le All-Star Game. Mais cela pourrait changer prochainement, puisque la ville envisage de proposer sa candidature pour organiser l’édition 2030 du All-Star Weekend.

« Accueillir le All-Star Weekend apporterait des bénéfices énormes à Orlando et à l’ensemble de la Floride centrale, générant un impact économique majeur, estimé à des centaines de millions de dollars pour les entreprises locales, les hôtels, les restaurants et les attractions » a écrit le Magic, dans un communiqué transmis au Orlando-Sentinel. « Cela placerait également Orlando sur le devant de la scène mondiale, grâce à la portée internationale de la NBA […]. En cas de réussite, la quête du All-Star Weekend mettra un coup de projecteur sur notre communauté et offrira des expériences uniques aux fans, des événements à fort impact social et de nouvelles opportunités d’engagement pour notre ville. »

En plus de 2012, Orlando avait également accueilli l’événement en 1992. Pour le maire de la ville, Buddy Dyer, il est important de ramener la NBA en Floride le temps d’un week-end.

« Ces dernières années, Orlando a prouvé que la ville était la première destination sportive du pays, accueillant de nombreux événements majeurs. L’accueil de ces événements nous permet de montrer au monde entier le dynamisme de notre communauté et d’attirer encore plus de visiteurs dans la région. Nous sommes ravis de soumettre notre candidature pour le All-Star Game 2030 et de travailler ensemble pour tenter de ramener l’un des événements phares de la ligue au Kia Center. »

Pour rappel, l’édition 2026 du All-Star Weekend se déroulera à Los Angeles, à l’Intuit Dome des Clippers. En 2027, la NBA posera ensuite ses valises à Phoenix, au Mortgage Matchup Center des Suns.

Pour 2028 et 2029, on sait que la ville de Detroit est susceptible de se positionner, tout comme Boston et Milwaukee. Avant de laisser place à Orlando en 2030 ?