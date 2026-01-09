Peyton Watson, la bonne surprise du « road trip » des Nuggets

« Solide. » Voilà le qualificatif employé par Jamal Murray pour parler du « road trip » des Nuggets qui vient de s’achever. « On a perdu un joueur à chaque match, donc c’est solide ! », en vient à sourire le meneur de jeu de Denver, auteur de son record en carrière à la passe (17) à Boston.

Une référence au fait que sa formation a été décimée par les blessures en cours de route. Après un premier revers à Orlando, les champions 2023 ont perdu leur leader Nikola Jokic sur le parquet du Heat. Un coup d’arrêt physique au cœur d’une hécatombe du genre : Aaron Gordon, Christian Braun ou encore Cam Johnson sont à l’infirmerie.

Jamal Murray n’était pas non plus sur le parquet au moment d’affronter les Sixers. Alors d’autres éléments, du bout du banc, ont dû assurer la relève, et aucun ne l’a fait aussi bien que Peyton Watson. 24 points à Toronto, 21 à Cleveland, 23 à Brooklyn, 24 à Philadelphie et enfin, une cerise à 30 unités sur le parquet des Celtics.

Son niveau de jeu actuel ? « Le plus haut niveau de ma carrière. Ça fait du bien. J’ai un système de soutien incroyable et j’ai le sentiment que quand tu as ça, comment ne pas y arriver ? », remarque le joueur de 23 ans, interrogé à la sortie de son match au TD Garden.

Sur les cinq matchs, l’ailier, principal soutien de Jamal Murray au « scoring », a tourné à 24.4 points (52% dont 41% de loin) et 6 rebonds de moyenne. De quoi faire grimper sa moyenne sur l’année à 13 unités de moyenne, de loin sa meilleure marque.

Une bonne séquence pour mieux négocier son contrat

Une séquence idéale pour lui qui n’a pas été prolongé en amont de la saison et qui, en étant titulaire le plus souvent jusqu’ici, marque un paquet de points, dans tous les sens du terme. Preuve que même l’absence du maître à jouer local, d’autres joueurs peuvent émerger au sein du système.

« On met en place nos systèmes de continuité. Ce sont des schémas plus polyvalents, où tout le monde pose des écrans pour tout le monde. Ensuite, au fil de la rencontre, on observe si Spence (Spencer Jones) est dans un bon soir, ou Peyton. Si quelqu’un prend feu, il devient davantage un joueur qui espace le jeu dans le corner, plutôt que d’être celui qui reste au ‘dunker spot’ », expliquait en décembre David Adelman.

Celui-ci a également été convaincu par la série de voyages à l’Est signée par sa formation, malgré un bilan négatif sur le plan comptable à 3 victoires (Raptors, Sixers et Celtics) et 4 défaites (Magic, Heat, Cavs et Nets).

« Finir à 3v-4d, avec tout ce qui s’est passé – perdre vos deux pivots, gérer le retour de joueurs sous restriction de minutes, devoir faire appel à différents joueurs, battre Philadelphie avec seulement neuf joueurs – oui, je dirais que ce ‘road trip’ a été un immense succès », livre le coach, qui y voit un potentiel « moment charnière pour ce qu’on va devenir au cours des prochaines semaines ».

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 35 28:38 51.3 39.6 73.6 1.0 3.7 4.7 1.6 2.4 1.0 1.5 1.0 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.